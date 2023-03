Plafonarea preţurilor RCA. Chiriţoiu: Consiliul Concurenţei îşi va da, în principiu, avizul

'Intenţia reglementatorului este să revenim la preţurile din perioada anterioară. Ei au o estimare, eu nu pot să spun dacă e bun preţul din martie 2022 sau preţul din altă lună. Noi nu sancţionăm niciodată companii că au preţuri prea mici. Dacă preţurile sunt nerealist de mici şi compania nu îşi poate acoperi obligaţiile din încasări, la asta se uită reglementatorul. Înţeleg logica plafonării, are sens. În momentul când cel mai mare operator pe piaţă iese, când ai milioane de oameni care trebuie să schimbe poliţele, are un sens să vii să încerci să calmezi lucrurile, să ţii un pic sub control câteva luni. Evident că dacă nu luăm măsuri în perioada asta, să facem ca piaţa să poată să funcţioneze, evident că spirala de creştere a preţurilor o să continue. Această Hotărâre de Guvern va avea, în principiu, avizul Consiliului Concurenţei. Înţeleg că se mai lucrează pe ea, deci n-am văzut varianta finală. Am avut o discuţie ieri. Luăm această măsură de criză câteva luni să ţinem lucrurile sub control, să nu avem o explozie a preţurilor, dar lunile acestea trebuie folosite, repet, ca să punem piaţa pe nişte baze stabile. Evident că ne vom uita la această piaţă. Eu cred că nişte oameni raţionali, nişte companii serioase vor fi foarte atente să nu recurgă la înţelegeri. Dacă au imprudenţa s-o facă din nou, îi mai sancţionăm încă o dată, dar eu sper că, după două sancţiuni, şi-au învăţat lecţia', a menţionat Chiriţoiu.

Şeful autorităţii de concurenţă a admis faptul că, la momentul actual, se poate vorbi despre o criză majoră pe piaţa RCA din România. 'Evident că e o criză majoră, când avem din nou liderul de piaţă care iese de pe piaţa de RCA. Nu e primul, e al patrulea şi a doua oară când se întâmplă recent, da? E o zonă unde, din păcate, am dat cele mai multe sancţiuni. Multe sancţiuni le-am dat în decembrie... Noi ne uităm pe zona noastră, acum criza însă nu vine de la înţelegeri în piaţă. Criza pe care o avem acum vine din faptul că autoritatea de reglementare a constatat că aşa cum City Insurance nu avea destule fonduri, nu avea destui bani proprii pentru a acoperi riscurile, la fel şi cu Euroins, că nu are destul capital, n-are destui bani proprii care să ne asigure pe noi, consumatorii, că poate să acopere pagubele pe care le asigură în acea zonă de reglementare. Aici nu e o zonă în care noi să avem expertiză. Separat de problemele de capitalizare, sunt hibe în legislaţie. Sunt mai multe propuneri pe care noi le-am făcut, deja, de ceva timp. Unele arată că s-au rezolvat probleme: faptul că se pot vinde poliţele de RCA, nu mai ai un comision fix, deci dacă cumperi online poţi să cumperi mai ieftin decât dacă cumperi la ghişeu. Dar tot nu s-au rezolvat anumite probleme. Nu poţi să spui 'Vreau să stabilesc un un preţ, un plafon momentan'. E ceva indicativ', a spus oficialul Consiliului Concurenţei. Potrivit sursei citate, plafonarea tarifelor la RCA nu rezolvă problema costurilor pe care trebuie să le asigure poliţele respective.

'Momentan, avem în lege tarif de referinţă. În zilele următoare va veni Guvernul cu o Hotărâre în care să plafoneze preţul pentru câteva luni, să plafoneze preţul RCA-ului, dar nu poţi să te uiţi numai la rezultatul final, la preţul poliţei de RCA, dacă nu te uiţi şi la componente, la costurile pe care trebuie să le acopere aceste poliţe de RCA. Deci, dacă costurile despăgubirilor tot cresc, n-ai cum să ţii rezultatul final dacă aceste componente tot cresc. Toate aceste elemente care duc la creşterea preţului RCA trebuie şi ele să aibă o anumită referinţă. Eroarea, dacă vreţi de origine, este în momentul când a existat Ordonanţa în 2016, care cred eu că era bună. Când a ajuns în Parlament a suferit unele modificări. Una dintre modificări, nefericită, a fost că s-a spus că automat asigurătorul trebuie să plătească oricât îi spune service-ul că a costat reparaţia. Cel căruia i se repară maşina n-are niciun interes, nu-l interesează că nu plăteşte, îl plăteşte asigurătorul. Dacă spun service-ului: 'Tu poţi să pui orice preţ vrei tu', asiguratorul trebuie să-l plătească, evident că asta duce la o creştere a costurilor reparaţiilor şi la o creştere a preţului RCA', a explicat Bogdan Chiriţoiu.

Preşedintele Consiliului Concurenţei a participat, marţi, la o nouă conferinţă PRIA Competition, în cadrul căreia au fost dezbătute cele mai importante trenduri în materie de concurenţă, dar şi importanţa pe care Uniunea Europeană o acordă competiţiei.

