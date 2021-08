Piața transferurilor. Mbappe, la un pas de Real Madrid. Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de trădarea secolului

Clubul madrilen propune 170 de milioane de euro plus 10 milioane de euro bonus, adică în total 180 de milioane de euro. Este suma pe care a plătit-o clubul parizian pentru a-şi asigura serviciile lui Mbappe în 2017, pe când era jucătorul lui AS Monaco.

Prima ofertă de 160 milioane euro

Conform site-ului jurnalului spaniol Marca, definitivarea transferului ar fi iminentă şi anunţul ar putea interveni chiar de vineri. Real Madrid prezentase o primă ofertă de 160 milioane euro echipei Paris Saint-Germain pentru transferul atacantului-vedetă Kylian Mbappe, al cărui contract expiră în 2022, ofertă considerată 'insuficientă' de directorul sportiv Leonardo.

'Pentru Kylian, poziţia noastră nu s-a schimbat. Toată lumea o ştie, el o ştie. Poziţia noastră este foarte clară şi foarte onestă', a declarat, joi, preşedintele lui PSG, Nasser Al-Khelaifi.

Miercuri, directorul sportiv Leonardo a vorbit pentru prima oară de varianta plecării jucătorului, în timp ce acesta cerea garanţii în privinţa proiectului parizian, care i-a adus în această vară pe Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma şi Achraf Hakimi.

Dacă Mbappe 'vrea să plece, nu îl vom reţine, dar va pleca sau va rămâne respectând condiţiile noastre'

Dacă Mbappe 'vrea să plece, nu îl vom reţine, dar va pleca sau va rămâne respectând condiţiile noastre', a spus Leonardo în legătură cu oferta lui Real pentru atacantul de 22 de ani, campion mondial cu naţionala Franţei. 'Dacă un jucător vrea să plece, va pleca, clubul, proiectul rămân mai presus de orice', a spus oficialul lui PSG.

'Noi am făcut totul' pentru a-l convinge să rămână, a adăugat el. Paris Saint-Germain face presiuni de mai multe luni pentru prelungirea contractului lui Mbappe, pe care l-a achiziţionat în 2017 în schimbul a 180 milioane euro. Negocierile pentru prelungirea angajamentului, care expiră în iunie anul viitor, nu au avansat, lăsând să se întrevadă o plecare a starului înainte de finalul perioadei de mercato, pe 31 august.

Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de o trădare istorică

Cristiano Ronaldo (36 de ani) este foarte aproape de trădarea secolului în Anglia, întrucât ar fi ajuns la un acord total cu Manchester City, rivala fostei sale formații, Manchester United.

Wayne Rooney nu crede că Cristiano Ronaldo o va trăda pe Manchester United

Wayne Rooney, unul dintre foștii coechipieri ai portughezului la Manchester United, a fost întrebat, cu ocazia unei conferințe, ce părere are despre tot mai posibila plecare a lui Ronaldo la Manchester City.

'Nu știu ce să înțeleg din asta, să fiu sincer (n.r. oferta lui Manchester City). Dacă mă întrebați despre posibilitatea să se întâmple, am mari dubii că se poate. Cristiano a lăsat o moștenire grozavă la Manchester United și nu cred că are nevoie de o mutare din motive financiare. Deci, nu sunt sigur că se va întâmpla asta. Are mai multe șanse să ajungă la PSG, dacă va pleca în cele din urmă de la Juventus. Pe de altă parte, e vorba de fotbal, orice se poate întâmpla, s-a mai întâmplat și înainte cu legende ale lui Manchester United, cum ar fi Peter Schmeichel sau Andy Cole. Dar când e vorba de cineva de statura lui Cristiano Ronaldo, nu-mi pot imagina că se va întâmpla acest lucru', a declarat Wayne Rooney, conform Talk Sport.