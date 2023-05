Printre subiectele care au fost abordate în emisiune se numără şi deschiderea Pieţei Ferentari pentru producătorii locali. Conform viceprimarului, printre avantajele de care vor avea parte producătorii se numără reducerea la jumătate a taxei de închiriere pe o perioadă de 6 luni de la data semnării contractului, posibilitatea de a vinde în condiții de maximă igienă și siguranță, dar şi scutirea de la plata utilităților.

„Am pornit acest proiect al Pieței Ferentari, deja destul de cunoscut la nivelul Capitalei, în care ne propunem ca în această piață să venim doar cu producători autohtoni, doar persoane care dețin un certificat de producător, obligatoriu din țară.

Suntem conștienți că nu crește niciun bucureștean roșiile la balcon sau oriunde în altă parte. Este destinat tuturor producătorilor care vor să-și comercializeze marfa în București. Că vor veni din Alexandria, din Brăila, din Galați, nu contează de unde vin, important este să fie producător, să fie un preț real, un preț fără adaosul acelor intermediari, să vină din brazdă, direct pe masă.

Este un program pilot, o încercare de a stimula tot ce înseamnă producător național, producător direct și să încercăm să vedem dacă poate funcționa în lipsa intermediarului.”, a spus Oleg Burlacu.

„Ce le oferiți?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Este o piață modernă care de-a lungul timpului aproape că nu a funcționat niciodată, deși a fost modernizată pe mandatul diverșilor primari de până acum, dar nu a funcționat dintr-un motiv pentru care încă nu găsim o explicație. Eu cred, totuși, că ea n-a funcționat pentru că, probabil, nu s-a dorit sau nu a existat o aplecare către Piața Ferentari. Eu sunt convins și am speranța că ea poate fi introdusă în circuitul agroalimentar și poate genera interes pe zonă, atât din punct de vedere al comerciantului producător autohton, din țară, cât și al celor din zonă care vor dori să cumpere produse la preț de producător și fără adaosuri.", a spus Oleg Burlacu.

„Sunt doar spații comerciale sau și spații de depozitare?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Avem această piață, practic este o clădire care are în componența sa atât spații de depozitare, cât și piața propriu-zisă care se desfășoară pe aproape 1200mp în interior și care are și magazine pe care intenționez să le închiriez separat, dar tot pentru producătorii autohtoni. Vreau să am magazine de firmă cu produse autohtone pentru că sunt convins că nu facem produse mai rău decât oricare alt producător extern.”

„Se plâng producătorii că atunci când ajung în piață, mecanismul de alocare a tarabelor este unul care îi favorizează pe intermediari.”, a completat Val Vâlcu.

„Este foarte adevărat. Administrația piețelor are o întreagă logistică de oameni care cu asta se ocupă, care vor gestiona fiecare doritor de a intra în piață. Fiecăruia i se va aloca o tarabă, li se vor aplica aceleași facilități transparente, ca pentru toată lumea, în sensul că la momentul lansării acestui proiect, am anunțat foarte clar că cei care vor veni, timp de șase luni de zile, vor plăti totul la jumătate. Adică eu îmi asum că voi plăti utilitățile, ca și autoritate publică locală, în schimb, comercianții vor plăti totul la jumătate. Dacă prețul unei tarabe este de 300 de lei, prețul ei va fi 150. Lucrurile vor fi cât se poate de transparente.”, a spus Oleg Burlacu.

