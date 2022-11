Piața de energie, prețuri pentru consumatorii casnici. Anunțul zilei - surse PNL

Conform unor surse PNL, așa cum anunțase și Nicolae Ciucă, pragurile pentru consumatorii casnici de 0,68 și 0,80 rămân neschimbate. În plus, tot ce depășește 255 de kW va fi maximum 1,3 lei. Pentru IMM-uri, PNL a insistat să rămână la 1 leu, nu la 1,3 lei, așa cum voia PSD. Pentru marii consumatori, s-a agreat să se meargă pe 1,3.

Până la urmă, s-a facut un compromis: PNL a rămas cu plafoanele pe care le-a propus pentru consumatorii casnici și IMM-uri, iar pentru marea industrie s-a mers cu varianta PSD.

Preşedintele PNL, premierul Nicolae Ciucă, a declarat, luni, că se caută soluţii tehnice în ceea ce priveşte piaţa energiei, arătând că se discută despre o decizie prin care să existe o piaţă semireglementată.



„Avem în continuare în analiză la nivelul structurilor tehnice care sunt soluţiile prin care putem să integrăm fondurile de la Uniunea Europeană pentru combaterea sărăciei energetice şi soluţiile prin care vom decide în aşa fel încât să protejăm în continuare populaţia, iar preţul la energie, mă refer la primele două praguri la consumatorul casnic, să rămână la aceeaşi valoare şi am zăbovit atât de mult pentru că în continuare căutăm soluţii astfel încât în ceea ce priveşte sectorul de IMM, cât şi marea industrie să găsim acea soluţie prin care să asigurăm competitivitatea produselor româneşti. Este foarte important să avem în vedere acest lucru, este un obiectiv pe care l-am discutat şi la nivelul Comisiei (n.r. Europene), la întâlnirile pe care le-am avut. (...) Încă se caută soluţii tehnice. Este foarte clar că discutăm despre o decizie prin care să existe o piaţă semireglementată pentru că trebuie să existe energie care să poată să fie pusă în achiziţie şi vânzare. România are în continuare nevoie de între 2 şi 3 terawatti pe fiecare an, ca atare trebuie să cumpărăm şi atunci când avem vârfuri de producţie să vindem, iar pragurile la nivelul consumatorului casnic sperăm să rămână la fel cum au fost până acum şi acesta este angajamentul nostru, pentru că ne dorim să protejăm populaţia vulnerabilă care nu poate să-şi plătească consumul de energie dacă depăşeşte pragurile aşa cum sunt în momentul de faţă pe piaţa zilnică", a spus Ciucă după şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL.

Premierul Nicolae Ciucă afirmă că România face paşi importanţi către independenţa sa energetică, printr-o tehnologie curată, în contextul înmânării celor două scrisori de intenţie privind împrumuturile din partea US Exim Bank pentru construirea reactoarelor 3 şi 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă, la Conferinţa ONU privind schimbările climatice.



"Astăzi, la Conferinţa ONU privind schimbările climatice, a fost îndeplinită o etapă importantă pentru construirea reactoarelor 3 şi 4 ale Centralei nuclearoelectrice de la Cernavodă. În prezenţa preşedintelui României, Klaus Iohannis, şi a reprezentantului special al preşedintelui SUA pentru climă, John Kerry, Banca de Export-Import a Statelor Unite ale Americii s-a angajat să finanţeze cu 50 milioane de dolari faza a doua, de lucrări preliminare construcţiei celor două reactoare, şi cu 3 miliarde de dolari cea de-a treia fază, de realizare propriu-zisă a proiectului. Prin cele două scrisori de intenţie înmânate ministrului Energiei, Virgil Popescu, este asigurată aproximativ o treime din suma necesară construirii celor două reactoare de la Cernavodă, restul urmând a fi asigurat prin alte linii de finanţare", a scris Ciucă, miercuri, pe Facebook.



El a precizat şi etapele realizării unităţilor 3 şi 4 ale centralei nucleare de la Cernavodă.



"Proiectul unităţilor 3 şi 4 este structurat în trei faze. Prima fază - etapa pregătitoare - va fi finalizată până la sfârşitul primului trimestru al anului viitor. Ce-a de-a doua fază, a lucrărilor preliminare, va fi demarată în martie-aprilie 2023 şi va fi finalizată în trimestrul al treilea din 2025. Faza a treia, de construcţie efectivă a celor două reactoare, se va încheia în 2030. Prin creşterea capacităţii sale de producere a energiei electrice în centralele nucleare, România face paşi importanţi către independenţa sa energetică, printr-o tehnologie curată, care este o soluţie alternativă pentru reducerea emisiilor nocive eliberate în atmosferă", a explicat prim-ministrul.



Şeful Executivului a evidenţiat, de asemenea, că evenimentul reprezintă o nouă dovadă a legăturii strânse dintre România şi Statele Unite ale Americii, dezvoltată în cei 25 de ani de Parteneriat Strategic dintre cele două ţări.

