Peste 78.000 de voluntari au participat la Ziua Naţională de Curăţenie

Foto: Facebook / Let's Do It, Romania!

Şi anul acesta, Let's Do It, Romania! s-a alăturat mişcării globale Let's Do It World şi a organizat Ziua Naţională de Curăţenie pe 18 septembrie.

În ciuda pandemiei, la eveniment au participat 78.833 de voluntari în 30 de judeţe care au strâns 121730 saci, adică 852 110 kilograme de deşeuri. Acţiunea a fost organizată cu toate măsurile de siguranţă adoptate, pe baza recomandărilor făcute de Ministerul Sănătăţii.



Cu prilejul cele de-a opta ediţii, România a depăşit 2 milioane de voluntari care au participat la acţiunile de curăţenie organizate din 2010 până în prezent.

Acțiune la nivel internațional





Pe 18 septembrie, 191 de ţări din întreaga lume s-au alăturat misiunii de a trăi pe o Planetă cu mai puţine deşeuri, pe care să o protejăm prin proiecte şi acţiuni sustenabile.



Let's Do It, Romania! a avut ca partener principal, ca în fiecare an, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, iar evenimentul a fost susţinut de Lactalis, Nivea, Teraplast, Delonghi, Decathlon şi Herbalife.



"Ne-am bucurat şi anul acesta de susţinerea unui număr mare de voluntari care ne-au fost alături, chiar şi în aceste vremuri delicate, în care siguranţa şi sănătatea sunt pe primul loc. Este important că locuitorii României sunt implicaţi şi îşi doresc să trăiască într-o ţară cu tot mai puţine deşeuri. Vă invităm să folosiţi aplicaţia TrashOut pentru a marca zonele cu deşeuri pe care le întâlniţi în natură", a spus Anamaria Hâncu, co-fondator Let's Do It, Romania!

2000 de tone de gunoaie, adunate de pe suprafața a 20% din râurile din România

În luna martie a acestui an, în urma a peste 130 de acţiuni de ecologizare organizate, atât la nivel central, cât şi la nivelul celor 11 bazine hidrografice, au fost colectaţi de pe malurile şi din cursurile de apă aproape 7000 de saci de deşeuri, 2000 de tone şi peste 700 mc de deşeuri (PETuri).

În aceste acţiuni au fost implicaţi aproape 2000 de angajaţi din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române", a Administraţiilor Bazinale de Apă şi a Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor. Igienizările au avut loc manual şi mecanizat, în colaborare cu autorităţile locale.

Semnal de alarmă, risc de inundații





”Atragem atenţia asupra faptului că PET-urile care ajung în râuri şi în lacurile de acumulare aduse de viituri sunt o problemă care afectează activitatea de gospodărire a apelor şi nu numai. De aceea, depunem eforturi constante şi susţinute pentru curăţarea malurilor şi albiilor, activităţi care ne îngreunează şi încetinesc munca şi care presupun costuri foarte mari. Un exemplu în acest sens este acţiunea derulată ieri la nivelul bazinului hidrografic Banat, de-a lungul pârâului Dognecea (afluent al râului Caraş) în zona localităţii Dognecea din judeţul Caraş-Severin. Într-o singură zi, Administraţia Bazinală de Apă Banat, respectiv Sistemul de Gospodărire a Apelor Caraş-Severin, împreună cu Primăria Dognecea, au strâns peste1500 de saci cu PET-uri. Antrenate de pe maluri în perioadele de viituri, PET-urile au acoperit suprafaţa apei pe o lungime de peste 25 de metri. Dacă nu s-ar fi intervenit rapid, exista riscul formării unui blocaj în calea de scurgere a apelor, iar apa acumulată ar fi putut inunda gospodăriile din amonte”, se arată într-un comunicat de presă.