Peste 60 de persoane au murit în urma unei explozii de la o mină de aur

Aproximativ 60 de persoane și-au pierdut viața și alte zeci au fost rănite luni într-o explozie de la un sit informal de exploatare a aurului din sud-vestul Burkina Faso, a raportat televiziunea de stat, citând oficiali locali. Cauza exploziei din provincia Poni nu a este încă cunoscută, a declarat înaltul comisar al Poni, Antoine Douamba, la televiziunea de stat, citat de CNN.

Imaginile au arătat un crater de proporții rămas în urma exploziei. În apropiere, au putut fi văzuți copaci tăiați și case de tablă distruse. Cadavrele celor surprinși de deflagrație zăceau pe pământ, acoperite cu rogojini.

Nu este clar exact ce fel de exploatare a aurului avea loc pe amplasamentul minei. Burkina Faso găzduiește mai multe mine de aur majore conduse de companii internaționale, dar și sute de situri mai mici, informale, care funcționează fără supraveghere sau reglementare.

Copiii lucrează adesea în aceste așa-numite mine artizanale, iar accidentele sunt frecvente.

One person has been detained and an investigation opened to determine the cause of an explosion that killed scores of people at an informal gold-mining site in Burkina Faso https://t.co/f4qZegE2kF pic.twitter.com/4ZfVyJpz3A