Pentru emisiunea de la Kanal D, Bursucu' face naveta București-Constanța: Sunt obișnuit cu ritmul ăsta!

Zi de zi, când are emisiune la Kanal D alături de Teo Trandafir, Bursucu' face naveta între București și Constanța, unde este stabilită familia sa. În Capitală, realizatorul TV stă într-un apartament, iar la mare într-o curte generoasă unde copiii săi se pot bucura de natură. Despre acest subiect, ne-a vorbit într-un interviu pentru DC News.

Să învârtim puțin roata norocului. În afară de episodul de la 20 de ani în care mi se pare că ai scăpat prin noroc sau cu o forță divină extraordinară, când ai mai simțit că ai, cu adevărat, noroc? (Ne referim la acest episod: https://www.dcnews.ro/bursucu-de-la-kanal-d-la-un-pas-de-a-ramane-paralizat-am-inteles-de-la-inceput-ca-a-fost-doar-un-accident-n-a-vrut-nimeni-sa-mi-faca-rau_815131.html)

În fiecare zi am noroc! În primul rând, sunt înconjurat de foarte mulți oameni care mă ajută și mă susțin, am noroc de doi copii minunați, unul mic, unul mare, am noroc de un loc de muncă senzațional, unde oamenii mă respectă și mă apreciază, așa cum o fac și eu, de altfel! Iată că eu, la cei 35 de ani ai mei, pot să afirm că mă simt un om norocos zi de zi!

Cât de obositor este să faci naveta București-Constanța?

Nu este obositor pentru că, atunci când mergi unde unde îți este drag, acel drum nu este o povară! În plus, eu sunt obișnuit cu ritmul ăsta, îmi place să fiu mereu în mișcare. Nu sunt un tip care să stea toată ziua pe o canapea și să aștepte să-i cadă din cer! Sincer, pe drum fac circa două ore, și aproximativ la fel aș fi făcut și dacă aș fi locuit în Capitală… într-un cartier mai îndepărtat de locul de muncă.

Ai avut vreun moment în care ai zis: ”gata, mă las de televiziune, mă ocup doar de plaja mea din Mamaia”?

Niciodată n-am avut un astfel de moment și nu m-am gândit nicio secundă să plec din televiziune. Nu știi ce îți rezervă viața, așa că pot să vă spun că, dacă vreodată nu aș mai lucra în televiziune, cu siguranță aș face ceva… nu aș sta degeaba!

