Pentagon Leaks, "cel mai important fenomen de scurgere de informaţii clasificate din Pentagon", dezamăgitor pentru Hartmann: Nu sunt informaţii de care să nu fi auzit. Am două teorii

"S-au împlinit zece ani de la scurgerea de informaţii făcută de Snowden, cu privire la programul de supraveghere american. Acum, este cel mai potent şi mai important fenomen de scurgere de informaţii clasificate din interiorul Pentagonului. Aceste tipuri de documente fac parte din PDB, din briefing-ul zilnic pe care principalii constituţionali şi militari ai serviciilor secrete şi politici din interiorul SUA îl primesc. Şi chiar aşa arată. Uneori sunt 50 de pagini, alteori 200. Din experienţa mea, aşa arată aceste documente. Ele sunt clasificate diferit, pentru că probabil au fost extrase în perioade diferite, dar cel mai probabil nu au fost extrase din camera unde are loc acest briefing", a punctat H.D Hartmann la Geostrategica.

"Ca element de cancan, Bush jr a cerut să nu mai fie atât de mult text pe documente, şi atunci s-au încercat tot felul de formule, cu tabele, culori, etc. Sunt doar idei principale acolo, unele chiar şi cu comentarii. Pe mine m-a mirat că sunt cele trei codări, secret, top secret şi top secret SCI, adică de informaţie segmentată. Ceea ce de exemplu vede vicepreşedintele pe domeniu militar nu este neapărat nevoie să vadă preşedintele. Sau ce vede preşedintele, nu vede şi secretarul de stat de la Externe", a mai precizat analistul.

"Am rămas un pic dezamăgit"

"Cele trei codări de acolo sunt decizii ale grupului din acea cameră de briefing. Cele două codări majore sunt secret şi top secret. La Top Secret trebuie să ai un drept de a citi documentele. Dar ca profiler şi om care ştie aceste lucruri, te rog să mă crezi că am citit toată noaptea documentele apărute pe internet şi am rămas un pic dezamăgit.

Dacă o parte din informaţiile care sunt puse ca Top Secret le găsesc pe orice canal media puţin mai bine informat, atunci există o problemă. Eu mă aşteptam să citesc informaţii top secrete de care să nu mai fi auzit. Toate informaţiile de acolo sunt în presă, nu am văzut nicio informaţie chiar secretă. Adică ceva de genul că SUA face un proiect secret în care să se întâmple ceva.

Eu am o teorie a mea, că din acea cameră de briefing nu pot ieşi documente. Se ţine secretă şi locaţia camerei, nu ai voie să spui că ai acces în acea cameră, se intră pe ore numerotate, sunt diverse reguli. Documentele se printează şi pleacă manual în valiză securizată la cel la care trebuie să ajungă.

Eu am citit aproape 100 de pagini şi repet, calitatea informaţiei nu impresionează. Eu am avut impresia pe un anumit domeniu că puneam alte informaţii mult mai competente decât ce am citit acolo. Dar mă întorc la ideea de tehnologie. Dacă se observă la ce s-a dat pe Discord, toate alea sunt împăturite în patru. E foarte interesant. Cineva a reuşit să scoată documentele prin alte documente, împăturite. Cineva a scos câte o pagină de aici, de acolo.

Dacă nu cumva, şi aici e a doua teorie a mea, cineva a scos documentele din original. Deci informarea zilnică era gata şi, după ce beneficiarul a citit informarea, cineva în drumul înapoi al documentului să fi scos paginile respective", a mai spus Hartmann.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News