Pensia Spania - România. Tot ce trebuie să știi, dacă trăiești peste hotare. "Pensia contributivă se poate transfera în orice stat"

Întrebările legate de pensii sunt multe. Fiecare dintre noi are cel puţin una. De exemplu, de ce unele dintre dosarele de pensie ajung din Spania la Cluj, altele la Giurgiu? Cum stau lucrurile pentru cei care au muncit şi în alte ţări? Dacă am 60 de ani şi am cotizat 20 de ani pot să ies la pensie?