Paul Stănescu (PSD): Creșterea pensiilor și a salariului minim sunt obiective comune ale coaliției. E nevoie cât mai repede de un angajament ferm

Paul Stănescu, secretarul general al Partidului Social Democrat, a transmis un mesaj privind coaliția de guvernare și creșterea veniturilor românilor:

„Salariații cu venit minim și pensionarii sunt printre cei care resimt cel mai mult povara inflației. Nu trebuie să ne ascundem în spatele unor calcule sofisticate sau să așteptăm proiecția bugetară ca să avem o decizie fermă în coaliție. Inflație de 15% înseamnă tot atâția bani în minus în veniturile celor mai vulnerabili români.

Mărturisesc că am înțeles cu greu reacțiile inițiale furibunde la propunerile PSD. Nu am ajuns în situația de a vinde iluzii sau de a crea false așteptări. Nu suntem într-un context în care să ne permitem jocuri de imagine. Eu cred că oamenii știu deja că, atunci când PSD avansează cifre și propuneri, o face cu responsabilitate. Și, mai ales, nu am aruncat în spațiul public cu cine știe ce promisiuni exotice. Ba din contră, am pus pe masa coaliției soluții la probleme sociale. Cu acest ping-pong al declarațiilor incerte despre mărirea pensiilor și a salariului minim, riscăm să dăm senzația de târguială. De aceea, cred că avem nevoie cât mai repede de un angajament ferm în cadrul coaliției, că de la 1 ianuarie 2023 românii vor beneficia de aceste creșteri.

Mai subliniez un aspect: niciun ministru PSD nu face propuneri cu impact asupra a milioane de români fără acordul partidului. Mai mult, nu trebuie să se autocenzureze nici PSD, nici PNL, când sunt propuse soluții pentru o viață mai bună a românilor. Nu trebuie să ne fie frică să le discutăm public. Să ne fie frică de deciziile pe care nu le luăm sau nu le luăm la timp.

Creșterea salariului minim și a pensiilor sunt proiecte comune ale coaliției. Iar scopul nostru, al celor trei partide, este să avem la îndemână măsuri de menținere a unei vieți demne pentru români.

De aceea, eu cred că o decizie fermă pentru creșterea pensiilor și a salariului minim de la 1 ianuarie, nu mai târziu, trebuie luată în cea mai apropiată ședință de coaliție“, a transmis Paul Stănescu, secretarul general al Partidului Social Democrat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News