„Prin strategia pe care am pus-o pe masă anul trecut, în octombrie, și care a fost aprobată de către CA, am abordat trei direcții esențiale, una fiind investiția în resursa umană. Am reușit o creștere de 15 la sută, dar în același timp să semnăm un protocol cu Universitatea Politehnică din București. Îi mulțumesc rectorului Mihnea Costoiu pentru întreaga încredere și abordare extrem de pragmatică a colaborării noastre. Nu doar în această chestiune de atragere a tinerei generații, dar totodată și pentru dezvoltarea unor proiecte de cercetare în noile tehnologii cu mediul academic, un lucru esențial pentru dezvoltarea unei companii”, a spus, joi, Dragoș Preda, Director General Radiocom.

„Cealaltă dimensiune este cea a securității energetice. Noi am prospectat deja eficiența energetică și programele Guvernului dedicate în acest sens, atât pe PNRR, cât și niște parteneriate”, a mai zis Dragoș Preda.

Ulterior, a făcut următoarele precizări: „Nu doar pandemia ne-a determinat să accelerăm pasul transformării digitale, dar și criza de securitate de la granița noastră. Această realitate de care tot vorbesc se extinde pe multiple dimensiuni ale dezvoltării companiei. Furnizarea de servicii de rețea, după aceea arhitectura acestor servicii care s-a schimbat, și ingineria rețelelor, conducând totodată la necesitatea noastră de a diminua cheltuielile. (...) Obiectivul nostru e, la fel cum este întreaga dinamică la nivel internațional, să devenim furnizori de servicii digitale, care integrează în acest serviciu infrastructura. Deci infrastructura devine un deschizător de drumuri pentru noile servicii pe care le întrevedem”, a spus Dragoș Preda.

Digitalizarea României: noile provocări ale transformării digitale - Dezbatere DCMedia Group

„Sunt în prezent în Los Angeles, pentru o întâlnire pe care noi am stabilit-o deja online cu SpaceX, toată lumea s-a bucurat că România dispune în prezent de serviciile acestei rețele puse la dispoziție de către Elon Musk. Noi căutăm să trecem într-o zonă de a deveni un colaborator al SpaceX în acest sens. Trebuie să precizez faptul că Radiocom, societatea națională de radiocomunicații, este singura entitate care dispune de două tipuri esențiale de infrastructură de comunicații și aici mă refer la unde scurte, medii și lungi, MFM și shortwaves, cum sunt denumite și totodată infrastructura de comunicații satelitare, prin centrul satelitar de la Cheia, unde avem un teleport pe care am reușit să îl introducem în rețeaua națională a teleporturilor”, a spus Dragoș Preda, Director General Radiocom. Continuarea declarațiilor, AICI!

