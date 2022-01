Întrebat dacă, în opinia sa, Guvernul ar fi trebuit să introducă și alte elemente în actul normativ sau e mulțumit, Alessio Menegazzo, Director pentru Sustenabilitate și Afaceri Instituționale ENEL România, a răspuns astfel: „Cred că nimeni nu are cum să fie mulțumit, în acest context, nici furnizorii, nici distribuitorii, nici Guvernul, nici consumatorii, pentru că vorbim de o criză. Într-o perioadă scurtă de timp, avem de-a face cu două crize: criza pandemică și criza energetică. Personal, pentru mine a fost un semn de întrebare diferența cu care s-au abordat cele două crize. Cea pandemică s-a bazat pe principii de solidaritate și de coresponsabilitate. A fost o mișcare europeană între state să se găsească cele mai bune soluții, ținând cont că e și o criză neașteptată ce lovește fără niciun preaviz. Ceea ce nu s-a întâmplat în criza energetică.”

„Repet: e o criză europeană, nu e limitată în România, ci are o dinamică destul de clară în tot spațiul european. Efectele crizei sunt aceleași ca în Franța, Italia, Spania, Germania etc. A existat un instrument, după primul șoc. (...) Actul normativ s-a dat în momentul în care nu exista un Guvern și a fost o lege votată în Parlament. Suntem siguri că nu a fost făcută o analiză de cost-beneficiu, nici o analiză de impact. Ceea ce ar fi bine să existe tot timpul, pentru că o criză are tendința de a se termina, urmând după să recuperezi efectele ei. Revenind la întrebare, mulțumirea nu cred că poate exista. Vă dau exemplul meu. Am un contract pe un preț fix pe care l-am încheiat din luna mai, înainte de criză, înainte de creșterea prețurilor. Deci, repet: un contract cu preț fix. Grosso modo, factura mea este de 100 RON pe lună. În acest moment, chiar cu o sumă mică, beneficiez de această schemă de sprijin, pentru că plafonul s-a dus la 250 RON etc, eu nefiind afectat de criză. Ca și mine, toate persoanele care au avut și care au în continuare un contract cu preț fix pentru o perioadă de un an, încheiat înainte de criză, sunt beneficiarii unor bani publici, care nu cred că, în momentul acesta, sunt folosiți în cel mai eficient mod”, a explicat Alessio Menegazzo.

În acel moment, a intervenit Elena Cristian, redactor-șef la DC Business, precizând: „Deci, considerați că această compensare, plafonare ar fi trebuit să se acorde în funcție de venituri și de situația financiară a fiecărui român.” „Da, în funcție de venit, de situația financiară”, a subliniat Alessio Menegazzo.

„Probabil o greșeală din UE este și faptul că nu s-a creat un cadru comun de discuție și dezbatere, cum a fost pe criza pandemică, și fiecare a reacționat impulsiv, emoțional. Nu știu cât este responsabilitatea guvernului, să nu uităm că legea a fost votată în Parlament, pe baza unor propuneri făcute de Ministerul Energiei”, a punctat acesta.

Declarațiile au fost făcute în cadrul dezbaterii online „Criza energetică - soluții la problemele momentului”, eveniment organizat de trustul DC News Media Group, din care fac parte DC News, DC Business, DC Medical, Știridiaspora, Defense, Spectacola, Astrosens, RadioDCNews și DC News TV.

