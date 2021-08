Pădurar și soția sa, snopiți în bătaie de hoții de lemne. Vâlcu, SOLUȚIA susținută din PNL și PSD: Nicio scuză, e șocant

Un pădurar a fost bătut de hoţii de lemne, care nu au iertat-o nici pe soția acestuia, când a încercat să-l salveze. ”Ne-am trezit cu indivizii la poartă, au rupt gardul, au intrat în curte, ne-au bătut, și pe el, și pe mine, că m-am băgat între ei” a spus soția pădurarului, conform Antena 3.

A fost deschis dosar penal

”Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public, în care o persoana este agresată, Compartimentul Relaţii Publice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa este împuternicit să comunice următoarele: la data de 26 august a.c., în urma unei sesizări efectuate prin 112, cu privire la faptul că un bărbat de 53 de ani a fost agresat fizic, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de lovire sau alte violenţe, ameninţare şi violare de domiciliu”, precizează IPJ Dâmboviţa, conform Agerpres.

Conform sursei citate, în acest caz se analizează şi existenţa elementelor constitutive ale infracţiunii de ultraj. Persoanele bănuite de comiterea faptelor se află în custodia poliţiştilor, cercetările fiind efectuate sub coordonarea procurorului de caz.

Val Vâlcu vine cu soluția

Jurnalistul Val Vâlcu a subliniat că acest sistem, al pădurarului, nu este unul eficient: ”Aici era o mică hoție locală probabil. Sunt vecini. Cei care fură nu vin din alt oraș or din alt județ, vin tot de pe plan local. Noi cerem acestor pădurari să lupte cu vecinii, să-și protejeze și soția… Dacă se dorește, poate fi ușor monitorizat. Acum, însă, părerea mea e că nu se dorește. Fiecare copac tăiat are o amprentă, așa cum fiecare om are o amprentă. În epoca digitală de azi, fiecare copac poate avea CNP, să știm exact de unde a fost tăiat, unde e trimis, cum e procesat. Odată ce noi permitem exportul e cherestea, de lemn, de materie primă, pleacă cum pleacă și grâul și se întoarce pâine congelată, și se întorc în magazinele de mobilă sau sub forma materialelor de construcții. Dacă s-ar vrea să fie oprit jaful din pădure, ar fi foarte simplu: oprește exportul de cherestea. Poate se mai taie și atunci niște copaci, dar măcar pleacă produs finit, adică mai dau și câteva joburi, nu o scândură-n cap pădurarilor”

”Nicio scuză, e șocant”

Marilen Pirtea, deputat PNL, apreciază că ”e un gest care nu poate să aibă vreo scuză, e șocant să asistăm la astfel de manifestări. (…) Sunt de acord cu ce spunea dl. profesor Vâlcu că sunt oameni de proximitate, care se cunosc între ei, prinși la furat de lemne, nu știm în ce context, de utilizare casnică sau de comercializare, însă, indiferent de context, gestul trebuie sancționat extrem de dur și ferm, atât prin legislație mai strictă, dar și prin autoritățile poliției în speța respectivă.”

Bulai vs. Vâlcu, pe DNA-ul pădurilor

”Mă gândesc la ce s-a întâmplat și sper să scape cu viață, pădurarul respectiv și soția” a spus Iulian Bulai (USR PLUS), la Antena 3, care a făcut apel ca DNA-ul pădurilor să fie înființat cât mai repede: ”Sper ca aceasta să fie soluția”.

”Procurorul e soluția la orice în România. Nu e mai simplu să vă duceți în 20 de puncte vamale, unde să fie scanat fiecare transport de lemne care pleacă din țară? Când nu poate să-l scoată din țară, ce face cu lemnul ăla, îl pune-n curte?” a punctat Val Vâlcu, în această dezbatere.

Ministru otrăvit de mafia lemnului

Florian Bodog (PSD) amintește că ministrul Doina Pană a făcut un proiect de lege cu radarul pădurilor, urmarea fiind, din câte se pare, o tentativă de otrăvire a fostului ministru. El a punctat, în susținerea celor spuse de Val Vâlcu, că ”e necesar să monitorizăm foarte bine ce se întâmplă cu lemnul, dacă nu au unde să-l ducă, să-l comercializeze ilegal, normal că nici nu-l vor mai tăia, cred că e un mod prin care am putea să blocăm situația aceasta, prin interzicerea la export a lemnului neprelucrat. Ar aduce bani în economie (prin prelucrarea în țară) și ar fi o măsură bună și pentru mediu”.