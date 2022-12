Oxi, sabotaj? Val de mesaje după ”Chefi la cuțite”: Nu ai cum să gătești atât de bine și fix în finală să faci niște greșeli elementare

„Cum stăm cu sosul ăla, Oxi?”, a întrebat-o finalista lui chef Florin Dumitrescu pe colega ei. „E bun, gata!”, i-a răspuns aceasta.

Raluca Todea a gustat din sosul Roxanei Crudu care nu a fost pe gustul său, motiv pentru care i-a zis: „Fată, ție îți place? L-ai gustat? Te întreb eu așa. E dulce...”

„A gustat din sos și a spus că nu e ce trebuie. Eu i-am zis să mi spună ce trebuie”, a fost replica lui Oxi.

Raluca Todea a sfătuit-o pe colega ei să pună unt la final în sos, lucru pe care nu l-a făcut și a enervat-o peste măsură pe aceasta: „Ți-am spus cu unt la final. Deja încep să mă enervez.”

Tensiunea dintre cele două concurente a crescut pe parcursul probei. „A făcut niște gesturi copilărești, de un copil răsfățat de 12 ani”, a spus și Manciu.

Raluca Todea a încercat să mai calmeze spiritele din platou, însă nu a reușit. Cuvintele pe care le-a spus Oxi au scos-o din sărite: „A început să mă enerveze asta. Zici că e nebună!”.

„Fără niciun fel de deranj spun că Oxi a vrut să o saboteze pe Raluca. Invidie, ură!”, a mai zis Manciu.

Roxana Crudu, pe contul ei de Tik Tok, a transmis următorul mesaj: „Când doi oameni țipă o întregă probă la cineva, și au aceleași discuții pe interviuri iar ei se concentrează pe faptul că un om sabotează.... în condițiile în care am scos tot și produsele scoase nu au avut probleme la jurizare...”

Florica Boboi, concurenta din echipa aurului alb, a fost desemnată câștigătoare în Finala Chefi la cuțite 2022. Acesteia nu i-a venit să creadă atunci când Gina Pistol i-a rostit numele de pe marele trofeu. „Au fost 10 sezoane cu mii și mii de concurenți, mii și mii de farfurii. Au fost 10 sezoane chinuite de această bandă. Pe această bandă o să vină o farfurie aurie, iar pe ea va fi un singur nume.”, a anunțat prezentatoarea TV.

„Doamne, nu mai pot. E visul meu. Îmi bate inima de mor! Doamne, am câștigat. Doamne, fac infarct! Vai de capul meu, parcă trăiesc un vis (...) Deci nu pot să cred, nu am câștigat în viața mea nimic. Premiul nu e doar al meu, am câștigat toți. Datorită lor sunt câștigătoare!”, a spus Florica Boboi.

Concurentei nu i-a venit să creadă că numele său se află pe farfuria aurie atunci când Gina Pistol i-a înmânat-o.

Mesaje după finală

După finală, au urmat numeroase comentarii publicate pe Facebok și Instagram de cei care au urmărit emisiunea. Iată câteva dintre ele:

Tu care știai mereu sa faci una alta, în finală nu mai știai nimic... sincer m-ai dezamăgit!!!

Trist … păcat că Raluca nu și-a trăit finala cu fericire, mulțumire, și împăcată cu tot ce se întâmpla acolo!

Ai avut un comportament de om invidios ..la locul și momentul nepotrivit.

Nu ai cum să gătești atât de bine 20 de emisiuni la rând și fix în finală să faci niște greșeli elementare.

Felicitări celor trei! Toți ați câștigat! Echipele de aur și argint foarte bine organizate. Raluca ai fost super, greșeala este că ai luat-o pe Oxi în finală, a dezamăgit...

Felicitări, Flori, Adi și Raluca! Pentru mine toți 3 sunt câștigători, având toți farfurii demne de o finală. Flori și-a ales echipa cel mai strategic, Raluca a fost clar sabotată, iar pentru Adi, deși merita din plin, nu a fost ziua norocoasă.

