Ovi, care a adus locul 3 României la Eurovision 2010: Foarte dubios. Dacă EBU voia o altă finalitate, era mai simplu. Ne spunea şi pa, la revedere

”Noi ne-am făcut datoria cu o seară înainte pe repetiția generală de la Eurovision. Iar voturile, în ceea ce mă privește, nu cele care au ajuns… Eu, personal, am pus Moldova pe primul loc, pentru că mi-a plăcut foarte mult.

Restul poveștii între TVR și EBU mă depășește. Dar noi ca jurați, ne-am făcut datoria. Avem fișele cu notele în sine, nu cele oficial”, a declarat, pentru FANATIK, Ovi Jacobsen, care s-a clasat pe locul 3 alături de Paula Seling, la ediția din 2010, când au reprezentat România.

"EBU putea să o rezolve mai simplu. Ne spunea şi pa, la revedere"

”Mai în glumă, mai în serios, dacă EBU își dorea o altă finalitate, putea fi mult mai simplu. Ne spunea așa: ‘Urcați pe scenă, sărbătorim, și vrem să fim în empatie cu Ucraina și nu mai votăm, alegem din oficiu’ și ‘pa’, ‘la revedere’. Și toată lumea era de acord cu lucrul acesta”, a mai declarat Ovi Jacobsen.

”Dar să vii să acuzi unele țări că au manipulat rezultatul este supărător și deplasat. În ultimii 4 ani eu am făcut parte din juriul Eurovision din Elveția, tocmai pentru că eu cunosc fenomenul, am un trecut și sunt transparent și corect. Așa că e foarte dubioasă poziția EBU de anul acesta.

Dar cum o rezolvă TVR-ul mă depășește. Am înțeles că sunt factori politici, care doresc să se implice pe linie politică, ceea ce cred că e bine să se spună mai în detaliu, ce nu am făcut noi corect.

Am fost cinci jurați care și-au făcut meseria asa cum am fost contractați. Eu, din 2009, sunt implicat în fenomenul Eurovision. Am scris piese pentru România și pentru alte țări și chiar știu cu ce se mănâncă. Așa că e foarte ciudată povestea cu voturile anulate”, a mai declarat Ovi Jacobsen.

Ţara care se oferă să organizeze Eurovision 2023, dacă războiul din Ucraina continuă

Postul public de televiziune spaniol RTVE s-a oferit ca Spania să găzduiască ediţia Eurovision 2023, în locul ţării câştigătoare, Ucraina, copleşită de invazia rusă, deşi preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a asigurat că ţara sa va organiza viitoarea ediţie a acestui concurs de muzică la Mariupol, relatează online ziarul spaniol La Vanguardia.



"Ceea ce s-a oferit este ca, în cazul în care Ucraina nu va putea găzdui concursul, noi să ne oferim ca sediu, însă obiectivul principal este de a ajuta această ţară cu tot ceea ce are nevoie", a declarat directoarea de comunicaţii a RTVE, María Eizaguirre, conform Agerpres.

