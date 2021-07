Orban s-a sucit după ce a dat atacul: Nu am pronunţat USR PLUS. M-am referit la unii colegi

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a precizat, marţi, că el s-a referit la unii colegi şi nu a pronunţat USR PLUS atunci când a vorbit despre faptul că liberalii au 'nişte parteneri de guvernare care de multe ori se comportă ca şi cum nu s-ar fi născut în România'.

'Eu nu am pronunţat USR PLUS, m-am referit la unii colegi', a explicat Orban, la sediul central al PNL. Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, la finalul săptămânii trecute, că liberalii trebuie să sprijine valorile tradiţionale ale românilor, precum familia, biserica, satul românesc, comunitatea, context în care a afirmat că PNL are nişte parteneri de guvernare care de multe ori se comportă ca şi cum nu s-ar fi născut în România.

'Avem nişte parteneri de guvernare care de multe ori parcă nu s-au născut aici. Nu i-am văzut la Ziua Drapelului Naţional, nu i-am văzut la momente esenţiale în celebrarea a tot ceea ce este simbol al naţiunii române, ca să nu spun că nu i-am văzut jurând pe Biblie şi nu i-am văzut făcând cruce. Noi suntem altfel, noi suntem un partid care este născut din fibra poporului român, un partid care ţine cont de toată matricea componentă a personalităţii României, noi trebuie să fim partidul care are forţa şi capacitatea de a apăra fiecare român, indiferent unde este el, că este în România sau că trăieşte în orice ţară din Europa sau din lume', a spus Orban, duminică, la şedinţa de alegeri interne din cadrul Organizaţiei PNL Bacău, notează Agerpres.

Luni, liderul grupului USR PLUS din Camera Deputaţilor, Ionuţ Moşteanu, a declarat că în ceea ce îi priveşte pe liberali campania internă a acestora este 'despre care e cel mai antiuserist preşedinte', adaugând că aşteaptă să se termine congresul pentru desemnarea conducerii liberale astfel încât energia politicienilor să se concentreze asupra programului de guvernare.

'Campania internă din PNL este despre care e cel mai antiuserist preşedinte. Unul zice că buna guvernare e legată de numărul de cruci şi de mătănii. Celălalt nu zice nimic de biserică, dar dă 20 milioane din pix pe 10 iunie pentru Catedrala Mântuirii. Unul zice că e mai bine să lase primăriile la PSD decât să se alieze cu USR PLUS. Celălalt nu zice nimic de alianţe, dar umple PNL de aleşi locali PSD. Ambii greşesc. Şi ambii greşesc cu bună ştiinţă, din calcule electorale interne. Eu o să trec peste declaraţiile de campanie internă, pentru că avem o ţară de guvernat. Aştept să îşi termine PNL congresul şi să ne apucăm de treabă cu toată energia şi să văd că au toţi un singur focus - programul de guvernare', a scris deputatul, pe Facebook.