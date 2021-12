Orban: Lansez partidul Forța Dreptei

Ludovic Orban a anunțat înființarea unui nou partid.

„Toți parlamentarii, împreună cu mulți colegi ai noștri din țară, atât din interiorul PNL, cât și din afara PNL, am luat decizia de a pune bazele unei noi construcții politice de centru-dreapta. Noi considerăm că este o obligație democratică și mai ales una morală de a continua să reprezentăm cetățenii români care ne-au acordat votul, și-au pus încrederea și speranțele în noi la alegerile parlamentare (...). Numele pe care îl vom avea este Forța Dreptei, este numele moțiunii cu care m-am prezentat în fața Congresului PNL.“, a precizat Ludovic Orban.

Camera Deputaților, vot în favoarea perchezițiilor DNA în cazul lui Adrian Miuțescu

Camera Deputaților a aprobat, luni, cererea DNA pentru încuviințarea de percheziții informatice în cazul fostului președinte al PNL Argeș, deputatul Adrian Miuțescu. În favoare au votat 227 parlamentari. Adrian Miuțescu face parte din echipa lui Ludovic Orban.

'Sunt aici pentru că nu vreau să fiu pus în situaţia ca în alte cazuri să se spună că m-am ascuns în spatele imunităţii parlamentare pentru a opri, să zicem, o cercetare sau o solicitare a Parchetului General. Din acest punct de vedere, nu am venit aici ca să spun să votaţi împotrivă. Am venit în schimb să vă spun că eu consider că ceea ce este prezentat în referatul respectiv nu mă simt vinovat în niciun fel şi nu mi-am folosit nici influenţa, nici autoritatea pentru a obţine foloase pentru mine sau pentru alte persoane.', a spus Miuțescu.

'În acelaşi timp, pot să spun că toate aceste lucruri se bazează pe nişte discuţii purtate, am constatat acum când am văzut acest referat că mi s-au ascultat telefoanele din aprilie 2021 şi că aceste discuţii, care sunt nişte discuţii colegiale, politice, nu fac altceva decât să ne pună de multe ori pe toţi în situaţia de a purta aceste discuţii şi a fi într-o ipostază de acest gen', a declarat Miuţescu.

Comunicatul DNA

”În cauza mediatizată prin comunicatul nr. 932/VIII/3 din data de 12 noiembrie 2021, în considerarea prevederilor legale și constituționale, procurorul șef al DNA a inițiat procedura necesară în vederea încuviințării, de către Camera Deputaților, a percheziției informatice în dosarul penal privind pe Miuțescu Gheorghe Adrian, în prezent deputat în Parlamentul României, suspect pentru săvârșirea a opt infracțiuni de folosire a influenței sau autorității de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid, în scopul obținerii pentru sine sau pentru altul de foloase necuvenite (art.13 din Legea 78/2000).

Concret, procurorul șef al DNA a transmis procurorului general al PICCJ referatul și dosarul penal (9 volume) întocmite de procurorii din cadrul Serviciului teritorial Pitești, pentru a fi înaintate ministrului Justiției, astfel încât acesta să solicite Camerei Deputaților, în baza art. 72 din Constituția României, art. 23 alin1 si art. 24 din Legea 96/2006 republicată, privind Statutul deputaților și senatorilor, art. 222 alin 1 si 2 din Regulamentul Camerei Deputaților, încuviințarea percheziției informatice.

Percheziția informatică este o activitate prevăzută de Codul de procedură penală necesară pentru descoperirea și strângerea probelor în procesul penal, iar în cazul membrilor Parlamentului, efectuarea acestei activități este condiționată strict de votul plenului Camerei din care face parte parlamentarul respectiv.”, a transmis DNA într-un comunicat de presă.