Ciprian Marica, "SPAIMA vecinilor". Fotbalistul, detalii neașteptate: Cel mai penibil moment, când un antrenor străin ne-a spus "jucăm cu țiganii ăia"

Ciprian Marica, fostul atacant al naționalei României (72 de selecții), a acceptat provocarea SPECTACOLA și a completat în Oracolul vedetelor. Iată cum a răspuns sportivul:

...

2. SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Ciprian Marica: Nu aveți spațiu să scrieti aici traznaile pe care le făceam. Eram singurul copil al familiei, mereu agitat, răsfățat tare de bunici, de cei apropiați. Și spaima vecinilor, le puneam zilnic nervii la încercare.

Tocmai de-aia ma duceau părinții sa fac mai multe sporturi, sa îmi consum energia, să mai stau și eu liniștit.

3. SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Ciprian Marica: Aș șterge accidentările care m-au obligat să închei cariera mult mai devreme decât mi-as fi dorit.

....

5. SPECTACOLA: Dacă viața ta ar avea o coloană sonoră, care ar fi aceea?

Ciprian Marica: Singura melodie de care m-am legat cumva este cea pe care o ascultam când mi se făcea dor de casă. Și mi se făcea des, ca am plecat de la 18 ani printre străini Ascultam "Acolo este țara mea", cântată de Tudor Gheorghe și mă încarcam pozitiv.

Acum, dacă mă gândesc poate fi o coloana sonora, fiindcă tot ce am făcut ca sportiv am făcut cu dorința de a-i face mândri pe români, iar pe străini să descopere ce țară minunată e România. Am revenit apoi acasă și în cei câțiva ani petrecuți printre ai mei mi s-a mai dus din entuziasm.

6. SPECTACOLA: Care a fost cel mai penibil/haios moment din viața ta?

Ciprian Marica: Sunt un tip vesel și viața mi-a oferit sansa să mă bucur de multe momente nostime. Pe cele penibile încerc să le țin în trecut. Dar fiindcă trebuie să dau un răspuns, cel mai penibil moment care-mi vine în minte a fost când un antrenor din străinătate a folosit expresia "jucăm cu țiganii ăia" când pregătea un joc împotriva unei echipe românești. M-a afectat rău tare și am reacționat, chiar dacă el a încercat apoi să spună că a fost o glumă.

