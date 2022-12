Olimpiu Moruţan nu se fereşte de cuvinte mari: Vreau România campioană mondială

"Am așteptat mult convocarea, vroiam să fiu acolo. Știu ce calități am, că pot da mai mult, acum sper să ajut să ne calificăm la Euro. Am avut evoluții bune, dar au fost meciuri amicale, nu pot să trag mari concluzii. Am vrut doar să demonstrez că pot ajuta echipa națională. Mă bucur pentru acest trofeu, am muncit mult, am demonstrat că meritam, dar este doar un început.

Avem mulți jucători talentați, dar mai avem nevoie de muncă, sacrificiu, efort, pentru ca să ajutăm România să se califice. Selecționerul mi-a transmis să nu mă mai uit înapoi, să fiu mereu pregătit pentru convocare. Noi nu simțim presiune, dar publicul vrea calificări, este normal. Grupa de Euro este dificilă, dar dacă nu facem pași greșiți, suntem atenți, putem să ne calificăm, a comentat Olimpiu Moruțan, citat de Playsport.

Acesta a spus, în glumă, că dacă ar avea puterea de a decide ceva, pentru o zi, "aş vrea România campioană mondială".

"Am început să joc bine, să marchez, să dau pase de gol. Îmi place că aici mă bucur de fotbal, de meciurile pe care le am, vreau să o țin tot așa. M-am acomodat repede, eu nu am probleme de adaptare. Mă bucur că îi am și pe Marius și Adrian cu mine.

Nu am un program deosebit. Dimineața iau cafeaua, mănânc, apoi vine ora de antrenament. Ne pregătim după amiază, așa că nu este timp decât să ne concentrăm la fotbal. Serie B este un campionat dificil, tactic, agresiv. Aici trebuie să ai forță. Eu sper să promovăm în Serie A, de aceea am și ales acest club, pentru un obiectiv îndrăzneț", a mai spus Moruţan.

Ce planuri de viitor are fotbalistul

"Eu vreau să ajung la o echipă mai mare, să devin din ce în ce mai bun. așa voi crește și voi juca în competiții din ce în ce mai importante. Mă bucur că am avut oferta de la Galata, încă sunt jucătorul lor și, de ce nu, poate o să mă întorc acolo. Au fost lucruri pe care nu le-am putut gestiona, dar timpul le va rezolva pe toate. Acolo trebuie să îți ridici nivelul, lumea te compară cu Gică Hagi și Gică Popescu, dar nu trebuie să pui la suflet, trebuie să te concentrezi pe ce poți tu", a concluzionat acesta.

