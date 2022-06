Olena Zelenska se teme că ar fi vânată de ruși: "Sunt capabili de orice" 

„Când le vezi crimele, sunt cu adevărat capabili de orice”, a declarat Prima Doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska, ca răspuns la o întrebare a celor de la The Guardian despre a fi ţinta numărul 2 a Rusiei. „Am sentimentul că mă aflu într-o realitate paralelă”, a spus femeia.

„Sincer? Nu-mi venea să cred că se va întâmpla. Nici măcar paşaport nu aveam pregătit”, a adăugat Olena, vorbind despre noaptea începutului invaziei ruse.

„Am avut senzaţia că mă aflu într-o realitate paralelă, ca şi cum visam, un sentiment suprarealist... ca şi cum aş juca un joc pe computer şi a trebuit să trec anumite niveluri pentru a mă găsi acasă. Dar, de asemenea, ţineam totul împreună şi am avut acest zâmbet ciudat pe faţă toată ziua, pentru că încercam să nu le arăt copiilor panica. Am urmat doar ordinele securităţii, am mers unde ni s-a spus”, a explicat ea, la trei luni de la începutul invaziei.

După ce a primit scurte instrucţiuni de la soţul ei, preşedintele Zelenski, ea a spus că a rămas singură şi a mers să-şi verifice cei doi copii, Kirilo, în vârstă de 9 ani, şi Oleksandra, în vârstă de 17 ani.

Erau deja trezi şi îmbrăcaţi şi păreau să înţeleagă ce se întâmplă, a explicat ea. Abia în seara zilei de 24 februarie şi-a putut revedea soţul, scurt, însă Prima Doamnă nu a dezvăluit încă unde a avut loc întâlnirea. Zelenska a fost mutată într-un loc sigur şi în acele zile se temea că nu îşi va mai vedea niciodată soţul.

Zelenska: Mă tem pentru soțul meu

Într-o corespondenţă scrisă dintr-o locaţie nedezvăluită, în luna martie, Olena Zelenska, prima doamnă a Ucrainei, a declarat pentru ABC News că se teme pentru siguranţa soţului ei, Vladimir Zelenski, şi dă vina pe Occident pentru că i-a permis preşedintelui rus, Vladimir Putin, să devină din ce în ce mai violent, relatează tca/dpa.



Ca orice femeie din Ucraina, acum mă tem pentru soţul meu, a declarat Zelenska.

În vârstă de 44 de ani, soţia preşedintelui ucrainean a declarat că îşi sună soţul în fiecare dimineaţă, dar numai după ce se roagă pentru bunăstarea lui. Ea a mai spus că ştie că soţul ei, cu care este căsătorită de 18 ani, este puternic şi capabil să apere ţara pe care o iubeşte.



Zelenska a calificat atacul Rusiei asupra Ucrainei drept un "genocid", scriind despre loviturile asupra unor obiective civile, inclusiv o maternitate din oraşul Mariupol. De asemenea, ea le-a cerut femeilor din America să sprijine femeile şi copiii ucraineni care au scăpat din război şi care caută un adăpost în ţara voastră.



Rămânând pe acceaşi lungime de undă cu soţul ei, prima doamnă a Ucrainei a pledat pe lângă NATO să pună capăt atacurilor aeriene ruseşti şi să ne închidă cerul.



NATO a rezistat să desfăşoare sprijin aerian de teamă să nu declanşeze un război mondial prin confruntarea directă cu forţele ruseşti. Nici planul ca Polonia să furnizeze Ucrainei avioane de luptă nu s-a materializat, aminteşte sursa citată.



Zelenska a făcut apel la cetăţenii ţărilor democratice ale lumii să le ceară liderilor lor să ia măsuri împotriva lui Putin şi să-i tragă la răspundere pe oficialii lor aleşi pentru că au "asistat în tăcere timp de decenii" la creşterea puterii şi tiraniei Rusiei.

