Octavian Strunilă, DETALIU genial despre Cabral. Ce ar face dacă ar fi președintele României. "Cred că e o idee bună" 

Octavian Strunilă, actor, regizor și scenarist, a acceptat PROVOCAREA SPECTACOLA . Iată cele 20 de răspunsuri ale artistului:



1. SPECTACOLA: Care era cel mai mare vis al tău în copilărie

Octavian Strunilă: Nu-mi aduc aminte dacă aveam vise, dar îmi doream să dureze copilăria la nesfârșit. Îmi mai aduc aminte că îmi făceam filme înainte să adorm, nu știu dacă e o chestie specifica regizorilor, îmi imaginam tot felul de întâmplări până adormeam, de exemplu tot timpul îmi imaginam că o să îmi cumpăr o mășină roșie.

2. SPECTACOLA: Care a fost cea mai mare trăznaie pe care ai făcut-o în copilărie?

Octavian Strunilă: N-am fost un copil extrem de obraznic, n-am dat foc la casă, dar cred că era să dau o data. Erau niște cutii mari de chibrituri, mari cât o carte așa. Am aprins arangazul și am pus bățul înapoi în cutie cu celelalte bete. Mi-a luat foc toată cutia aia în mana, mi-au ars genele, sprâncenele și o perdea.

3. SPECTACOLA: Care ar fi lucrul pe care l-ai schimba în viața ta, dacă ai putea întoarce timpul înapoi?

Octavian Strunilă: Nu știu dacă aș schimba ceva, dar dacă aș întoarce timpul mi-aș dori să am mintea de acum la 20 de ani, dar probabil că toate experiențele pe care le-am trăit la 20, 24, 25 de ani mi-au fost folositoare și în regie și în scris. Probabil dacă m-aș fi apucat de regie la 24 de ani aș fi făcut lucruri mai naive și mai lipsite de conținut pentru că nu eram eu capabil să fac altceva. Nu zic că alții nu pot face la vârsta aia lucruri valoroase, dar eu nu eram pregătit. Mă bucur că am trecut întâi prin experiență de actor, TV, vedeta și acum am ajuns în punctul în care lucrurile pleacă de la mine. Eu creez conținut pe care îl pun într-un scenariu, apoi într-un film, într-un proiect.

4. SPECTACOLA: Care este cea mai mare frică a ta?

Octavian Strunilă: Să vina valul 4 peste noi cu noi restricții.

(...)

10. SPECTACOLA: Cum arată meniul „perfect” pentru tine și care ar fi alimentul la care nu ai putea renunța niciodată.

Octavian Strunilă: Alimentul la care nu aș putea să renunț e carnea, nici n-aș vrea să renunț. E un aliment care poate să ia diferite forme în farfuria ta, iar meniul perfect e un steak de vita bun cu un piure de țelină.

