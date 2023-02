Oana Florea (PSD) a vorbit despre cel mai mare pericol care pândește Republica Moldova: Cu un Guvern pro-rus, UE nu va mai pompa bani acolo

„Mă îngrijorează ce se întâmplă în Republica Moldova. Putem face un exercițiu de imaginație și să ne gândim ce s-ar întâmpla dacă acolo ar fi un Guvern pro-rus. Am fost acolo și am văzut că oamenii sunt manipulați. Am văzut că au ieșit cu miile împotriva acestui Guvern. Dar dacă va fi un Guvern pro-rus, Uniunea Europeană nu va mai pompa bani în Republica Moldova.

Oamenii aceia oricum stau prost din punct de vedere economic. Dacă nu realizează ce fac și ies în stradă pentru a avea un Guvern pro-rus, Republica Moldova nu va mai primi bani. Nu va mai fi ajutată. Acum se pompează bani acolo. România dă mulți bani, mai ales prin furnizarea de energie. Zilele acestea este o tensiune la care trebuie să ne uităm cu atenție. Nimeni nu își dorește ca granițele Rusiei să fie atât de aproape de noi”, a zis Oana Florea, deputat PSD.

Protest în Republica Moldova în weekend

Participanţii la manifestaţia din centrul Chişinăului, organizată de Mişcarea Pentru Popor, au cerut ca guvernul Republicii Moldova să achite facturile pentru lunile de iarnă, unii demonstranţi cerând demisia executivului, relatează website-ul de ştiri unimedia.info.



Protestatarii au scandat „Jos Maia Sandu!", „Ei cu milioane, noi murim de foame", '„Recean la plătit factura", „Noi suntem poporul", „Semnaţi şi achitaţi".



Potrivit Radio Chişinău, manifestanţii, în frunte cu vicepreşedinta Partidului Şor, Marina Tauber, au organizat un marş pe Bulevardul Ştefan cel Mare din Chişinău, după care au mers să protesteze în Piaţa Teatrului de Operă şi Balet.



Marina Tauber a declarat că este un miting paşnic şi a scandat lozinci împotriva preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu.



Organizatorii susţin că acesta este un protest social faţă de costul facturilor mari în lunile de iarnă.



Partidul Şor a organizat şi în toamna anului trecut proteste în centrul Chişinăului. Presa de investigaţie a descoperit că participanţii la acele evenimente erau plătiţi, iar procurorii anticorupţie i-au prins în flagrant pe unii organizatori cu pachete cu bani destinaţi protestelor.



În ajunul protestului, sâmbătă, opt persoane au fost reţinute în urma acţiunilor desfăşurate de Procuratura Anticorupţie în colaborare cu Centrul National Anticorupţie şi Serviciul de Informaţie şi Securitate, care au efectuat 20 de percheziţii în dosarul de finanţare ilegală a Partidului Politic Şor. Acţiunile de urmărire penală s-au desfăşurat pe întreg teritoriul ţării, la domiciliile unor membri ai fracţiunii, care sunt implicaţi activ şi sistematic în recepţionarea şi distribuirea de sume mari de bani către preşedinţi şi vicepreşedinţi ai oficiilor teritoriale a partidului, pentru transportarea şi remunerarea cetăţenilor din diferite regiuni ale ţării la protestele organizate de Partidul Şor din septembrie 2022 până în prezent, inclusiv protestul de duminică.



Procurorii au ridicat peste 4,2 milioane lei moldoveneşti şi 4.000 dolari SUA şi, la 2 noiembrie 2022, au fost depistate şi ridicate peste 320.000 lei moldoveneşti.



Preşedinta RMoldova, Maia Sandu, a declarat în 12 februarie că Moscova pregăteşte o lovitură de stat în Republica Moldova, cu implicarea unor cetăţeni străini, şi că pentru punerea în practică a planului autorii s-ar baza pe mai multe forţe interne, inclusiv pe Partidul Şor.

