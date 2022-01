O turistă a fost dată afară din Veneția pentru că făcea plajă topless. Ce amendă a primit

O turistă a fost dată afară din Veneția după ce a fost surprinsă pozând topless pentru fotografii în fața unui memorial de război, scrie CNN. Tânăra de 30 de ani din Republica Cehă s-a dezbrăcat vinerea trecută, aruncându-și lucrurile pe monumentul care aduce un omagiu eroilor de război ai Italiei, în timp ce mergea să înoate în laguna înghețată. Tânăra s-a întins apoi lângă statuia unei femei partizane ucise, pentru a poza pentru fotografii.

Aceata a fost exclusă din Veneția pentru 48 de ore și a primit o amendată de 513 dolari.

Amendată pentru comportamentul ei

Localnicul Mario Nason se plimba cu fiul său când a văzut-o pe femeia și cei doi însoțitori ai ei pe monument. Dedicat femeilor care și-au dat viața în lupta lor pentru libertate sub fascism, memorialul este format dintr-o statuie de bronz a unui partizan ucis, jumătate în apă, jumătate pe o platformă de bronz și beton. Amplasată lângă grădinile Bienalei, este una dintre relativ puținele statui dedicate femeilor din Italia.

"A fost o zi frumoasă și am văzut doi oameni făcând fotografii. Am văzut o mișcare ciudată și apoi am văzut-o pe această femeie înotând fără grijă. M-am gândit că trebuie să fie nebună, crezând că poate înota într-o zi înghețată. Dar apoi am văzut că încerca să iasă din apă urcându-se pe statuie, purtând doar bikini. S-a ridicat, apoi a intrat din nou în apă, total relaxată.", a spus Nason pentru CNN.



„Iubitul ei și o altă femeie săriseră peste barieră și erau pe monument, pentru a-i face fotografii mai bune. Stăteau acolo lângă hainele ei pe care ea le lăsase [pe monument], așa cum ai face pe plajă”.

Femeia, care nu a fost numită, a fost reținută de polițiști. Au amendat-o cu 350 de euro și i-au dat un procces verbal pentru comportament antisocial, inclusiv o interdicție de 48 de ore de intrare în oraș, care vine cu o amendă separată de 100 de euro.

