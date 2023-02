O româncă din Anglia spune că a fost discriminată la angajare: Nu m-a sunat nimeni când am trimis CV cu numele Georgiana. Acelaşi CV, cu numele Sarah, a primit 11 apeluri

Românca s-a mutat în Leeds în 2015 pentru a-şi termina studiile, înainte de a începe să îşi caute un loc de muncă. Ea susţine, într-un interviu pentru Daily Mail, că a aplicat la peste 100 de locuri de muncă, dar a reuşit să îşi găsească un post doar în retail sau în zona de depozite, în timp ce colegii ei şi-au găsit locuri de muncă în concordanţă cu diploma obţinută.

Astfel, tânăra s-a decis să aplice la 40 de joburi diferite folosind două CV-uri identice, însă cu o schimbare de nume. Pe unul a scris "Georgiana Popescu", iar pe celălalt "Sarah C.". Astfel, spune ea, 11 companii au dorit să o invite la interviu pe baza CV-ului semnat cu "Sarah", în timp ce CV-ul semnat "Georgiana Popescu" nu a primit niciun apel.

Conform Georgianei, există posibilitatea ca detaliile scrise sub nume să nu fi fost citite deloc. Ea a reuşit, însă, în martie 2022, să îşi asigure un loc de muncă ca analist de fraude.

"E o problemă serioasă. Am trimis exact acelaşi CV, dar cu nume diferite. Am primit 11 apeluri pentru Sarah, niciunul pentru Georgiana. Aveam senzaţia că nu conta ce ştiam să fac, pentru că nu voi fi niciodată suficient de bună din cauza numelui meu. Nu sunt cuvinte pentru a descrie ce simţeam. Mi-a afectat sănătatea mentală, da. N-am spus nimănui lucrurile astea timp de câţiva ani pentru că mă temeam de comentarii de genul "du-te înapoi în ţara ta" sau "eşti aici doar ca să profiţi de beneficii". Nu am avut parte de niciun beneficiu, nu puteam să fac nici măcar un împrumut. E o problemă gravă. Şi m-a făcut să îmi dau seama că nu contau abilităţile mele, ci doar numele. E evident că angajatorii nu se uitau la ce ştiam să fac, pentru că altfel şi-ar fi dat seama că nu e nicio diferenţă faţă de CV-ul semnat Sarah.

Înainte să mă mut aici, am făcut practică la un ziar local. După ce m-am mutat în UK, nu am putut să lucrez decât în depozite. Dacă ne uităm la statistici, astea sunt joburile specifice persoanelor din Europa de Est. La vremea aceea, nu eram foarte stresată de asta, pentru că abia mă mutasem aici, nu ştiam limba prea bine. Eram încă studentă. Aşa că am făcut voluntariat şi am muncit în depozite timp de un an. Apoi am aplicat la peste 100 de joburi şi am reuşit să obţin unul în retail, ca asistent de vânzări.

În ziua aia am plâns, de fericire că am reuşit să plec din depozit. După ce mi-am luat diploma, am aplicat iar pentru 100 de joburi, multe dintre ele din domeniul criminologiei, dar am aplicat şi la bănci, call-centere, etc. Îmi aduc aminte că toţi colegii mei de facultate aveau deja joburi şi eu nu eram chemată nici măcar la interviu. Atunci mi-am dat seama că numele meu ar putea fi problema", a declarat Georgiana Popescu conform sursei citate.

