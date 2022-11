O persoană a murit după ultimele explozii care au zguduit Ierusalimul (Imagini în articol)

O explozie survenită într-o staţie de autobuz la periferia Ierusalimului a lăsat în urmă cel puţin 12 răniţi, dintre care patru grav, iar o a doua, produsă la scurt timp după prima, a distrus un autocar şi a rănit trei persoane, potrivit serviciilor de salvare citate de AFP şi Reuters. Unul dintre răniţi a decedat la spital în urma rănilor suferite, au precizat poliţia şi serviciile de salvare.

La locul primei explozii, imaginile au arătat resturi împrăștiate pe pământ și un autobuz parcat cu găuri perforate în parbriz. Au fost avariate și balustradele metalice din jurul stației de autobuz, iar zona a fost izolată.

Doi paramedici de la Magen David Adom, afiliat Crucii Roșii din Israel, au declarat că atunci când au ajuns la stația de autobuz, au găsit doi oameni grav răniți întinși la pământ.

Agenţia israeliană de presă TPS a anunţat cel puţin un mort şi 18 răniţi. Poliţia israeliană a afirmat într-un comunicat că bănuieşte că a fost vorba de un "atac terorist combinat" cu "încărcături explozive" amplasate în două locuri diferite. Cercetările inițiale au indicat că dispozitivele explozive au fost plasate în ambele locuri și autoritățile sunt în curs de căutare a suspecților, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, conform CNN.

Premierul israelian în exerciţiu Yair Lapid urma să ia parte la o reuniune de urgenţă cu şefii serviciilor de securitate la orele prânzului, la cartierul general al armatei israeliene din Tel Aviv.

Hamas a salutat atacurile din Ierusalim



Ambasadorul UE, Dimităr Ţancev, s-a declarat "oripilat de aceste atacuri teroriste" şi a transmis "cele mai sincere condoleanţe familiilor victimelor", subliniind într-un comunicat că "terorismul nu este justificat niciodată".



Mişcarea islamistă palestiniană Hamas, aflată la putere în Fâşia Gaza, a "salutat" atacurile, fără a le revendica, asigurând la rândul ei într-un comunicat că ele reprezintă "preţul crimelor şi agresiunilor" Israelului "împotriva poporului" palestinian. După o serie de atacuri soldate cu decese în Israel, în martie şi aprilie, şi altele care au urmat, armata israeliană a efectuat peste 2000 de raiduri în Cisiordania. Aceste raiduri, împreună cu ciocnirile uneori asociate, au provocat peste 125 de decese în rândul palestinienilor, cel mai ridicat bilanţ din ultimii şapte ani, potrivit ONU, notează AFP.



Mai devreme miercuri, armata israeliană a indicat că trupul neînsufleţit al unui civil israelian de 18 ani decedat marţi într-un "grav accident rutier" în Cisiordania ocupată a fost "răpit" de la un spital din Jenin, bastion al facţiunilor armate din nordul Cisiordaniei, unde fusese pronunţat decesul tânărului. Răpirea nu a fost revendicată deocamdată, dar potrivit unor surse locale citate de France Presse cadavrul se află în prezent în posesia unor militanţi palestinieni dintr-o tabără de refugiaţi din apropiere.



Răpirea de israelieni, morţi sau vii, a mai servit în trecut drept monedă de schimb pentru grupări armate care cereau eliberarea de prizonieri sau restituirea cadavrelor palestinienilor ucişi în confruntări, păstrate de Israel.

A horrific morning in Jerusalem.



1 killed and 18 hurt in two separate terrorist attacks in which two bombs went off at two bus stops.



We mourn for the victim who was murdered and pray for the recovery of the injured. pic.twitter.com/uhvRhsJbs3 — Israel ישראל (@Israel) November 23, 2022

???????? Explosion at a bus stop in Jerusalem



Seven people were injured, two in serious condition, according to emergency services. pic.twitter.com/ZeAb8ZCQCJ — Тоби айоделе -Tboy???????? ???????? (@TobiAyodele) November 23, 2022

???? BREAKING: Bombing attack in the Capital of Israel - Jerusalem.



Two bombs exploded in Jerusalem - one near the Central Bus Station and the second in Ramot. There are at least 18 people injured. Please keep Jerusalem in your prayers. pic.twitter.com/94N9v3e8Sv — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) November 23, 2022

This is Jihadist neo-Nazi terror in the streets of Jerusalem.

We should have zero tolerance for it.

And no one else will do the cleanup work for us. pic.twitter.com/Xh2JxZEmQS — Yishai Fleisher يشاي ישי פליישר ???? (@YishaiFleisher) November 23, 2022

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News