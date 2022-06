O navă rusească a intrat în apele teritoriale ale Danemarcei

O navă de război rusă a încălcat de două ori apele teritoriale daneze din Marea Baltică, în timp ce politicieni de rang înalt s-au adunat în apropiere de locul incidentului, pentru adunarea anuală în care demnitari discută cu oamenii de rând despre cele mai importante probleme ale țării. Incidentele au avut loc în timp ce adunarea anuală la care au participat parlamentari și oameni de afaceri se desfășura pe o insulă din apropiere.



Nava de război rusă a intrat în apele daneze fără autorizație la ora 02:30 și din nou câteva ore mai târziu, au declarat forțele armate daneze într-un comunicat. După un mesaj radio de la marina daneză, nava a părăsit imediat zona, scrie AlJazeera.

Insula Christianso este situată la 300 km de exclava rusă Kaliningrad. Ministrul de externe Jeppe Kofod l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a clarifica împrejurările incidentului.



”O provocare rusă profund iresponsabilă, grosolană și complet inacceptabilă în mijlocul #fmdk. Tacticile de agresiune nu funcționează împotriva Danemarcei. Ambasadorul Rusiei a fost chemat”, a scris Kofod pe Twitter, referindu-se la evenimentul politic anual care are loc în apropiere.

