Elena Panait, aparținător, a participat la conferința "Registrul Național de Implant Cohlear, o prioritate națională" unde a povestit cazul fiului său

Elena Panait, mama unui băiețel în vârstă de 8 ani și 3 luni, diagnosticat cu hipoacuzie severă la vârsta de 5 ani și jumătate, a vorbit, în cadrul conferinței, despre cazul fiului său. După o perioadă lungă și dificilă de investigații medicale în clinicile private și după ce copilului i s-au recomandat proteze auditive, recent s-a constatat că este necesar un Implant Cohlear. Acum familia așteaptă implantul, fără a avea prea multe informații despre ce urmează.

„Băiețelul meu are 8 ani și 3 luni. Nu a fost diagnosticat nefiind făcut acest screening. Ulterior, am avut alte probleme medicale operate și toată atenția îndreptată către acea problemă medicală rezolvată la 2 ani. De la 3 ani am observat că avea ceva, era ceva în neregulă cu el. Am făcut diferite investigații la mulți medici, numai prin clinici private pentru că la stat este foarte mult de așteptat și timpul este scurt.

De la 3 ani până la 5 ani și jumătate prin diferiți medici, terapeuți, logopezi, am reușit, în sfârșit, să-l diagnosticăm, să ne spună ce avem. S-a făcut o comisie medicală în care a fost și ORL-ul. Ne-am dus cu zâmbetul pe buze că nu e nimic și acolo am primit această veste groaznică că, de fapt, el este surd. Hipoacuzie severă spre profundă a avut 5 ani și jumătate.

Ni s-au recomandat atunci proteze. L-am protezat. Doamna doctor care ne-a pus diagnosticul a zis că în niciun caz nu e necesar Implant Cohlear, protezele vor face față și că nu se pune problema de implant Cohlear, că nu va fi nevoie de acest implant, dar din 6 în 6 luni să facem controale, aceste screening-uri, să vedem evoluția hipoacuziei și în decembrie, la ultima intervenție, că pe toate i le-am făcut sub anestezie, s-a constatat că în partea dreaptă este surd complet și este nevoie de implant Cohlear.

Am fost puși pe o lista de așteptare și cam atât. Nicio altă informație, nu știi în ce parte să o iei, unde să mergi, cu cine să vorbești, pe cine să întrebi.”, a spus Elena Panait.

Ce soluții medicale au fost oferite

„Protezare. L-am protezat. I-am schimbat două rânduri de proteze de la 5 ani și jumătate până acum la 8 ani, apropo și de suma fabuloasă pe care ne-o decontează. În decembrie 2023 a fost pus pe lista de așteptare. Nu există comunicare bună cu anumiți medici. Am întâmpinat și această problemă.

Întrebarea este pe cine întreb: Când va fi rândul copilului meu? Deja avem 8 ani și 3 luni. Unde să pun această întrebare? Cui? Când vor ajunge banii și la copilul meu care deja are 8 ani și 3 luni? A fost o greșeală medicală. Un simplu screening care nu a fost făcut. Eu pe cine întreb? Cine îmi poate da acest răspuns? O viață întreagă copilul meu va avea de suferit pentru că recuperarea lui este ratată! Pe cine aș putea să întreb?”, a spus Elena Panait la conferința "Registrul Național de Implant Cohlear, o prioritate națională".

