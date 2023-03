O fostă angajată Facebook a povestit cum câștiga 190.000 de dolari "fără să facă nimic"

O fostă angajată Meta a spus că a fost plătită cu 155.000 de lire sterline pe an pentru a "nu face nimic" la firma Facebook.

O fostă angajată a Meta a povestit cum a reușit să câștige 190.000 de dolari pe an salariu, fără să facă nimic. Ea ar fi lucrat în cadrul departamentului de HR al companiei și sarcina ei era de a recruta noii angajați. Însă, în anul pe care l-a petrecut la compania care deține Facebook, Instagram și Whatsapp, nu s-a făcut nici măcar o angajare, a relatat ea, scrie Daily Star.

Într-un clip de pe TikTok, Maddie a spus: "Când lucram la Meta și eram recrutor, și nu era preconizat să angajăm pe nimeni în primele șase luni, chiar și în primul an. Asta este ceva ce ți se spune când începi. Asta chiar m-a dat pe spate, am zis, perfect, o să merg așa timp de un an".

"O întrebam pe șefa mea și ea spunea "Nu știu", pentru că și ea era în aceeași situație"

Femeia a spus că a petrecut această perioadă urmând procesul "minuțios" de integrare al companiei.

"Am avut atât de multe întâlniri de echipă. De ce ne întâlnim? Nu angajăm pe nimeni! De asemenea, am fost într-o echipă în care toată lumea era nouă, așa că niciunul dintre noi nu angajase pe nimeni. Încercam cu toții să ne dăm seama de lucruri la care niciunul dintre noi nu știa răspunsul. O întrebam pe șefa mea și ea spunea "Nu știu", pentru că și ea era în aceeași situație", a mai povestit Maddie.

"Chiar îmi lipsește jobul. Nu făceam aproape nimic. A fost frumos", a adăugat Maddie Macho, un influencer specializat în domeniul ocupării forței de muncă și job coach.

Luna aceasta, Meta a anunțat concedierea a încă 10.000 de angajați și înghețarea noilor angajări. Gigantul tehnologic, care a fost fondat de Mark Zuckerberg, a concediat al 11.000 de angajați în luna noiembrie. Zuckerberg a spus că planurile "dure" fac parte dintr-un "an de eficiență" al companiei, după ce câștigurile au scăzut considerabil în ultimii ani.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News