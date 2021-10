O femeie vicar, de 58 de ani, acuzată de abuz sexual săvârșit când avea 13 ani. Victime, două fetițe care aveau 5 și 11 ani

O femeie vicar a recunoscut că s-a expus unei fetițe de cinci ani, a atins-o cu un stilou pe părțile intime în timp ce o privea și i-a cerut alteia să-i apese mameloanele cu „forță”, dar a negat că ar fi existat vreo intenție sexuală la mijloc, a declarat o instanță astăzi, conform Daily Mail.

Veronica Green, în vârstă de 58 de ani, se confruntă cu cinci acuzații de indecență cu un copil și o acuzație de agresiune legată de presupuse incidente din trecut împotriva a două fete care aveau între cinci și 11 ani în acel moment. Se presupune că incidentele ar fi avut loc în timp ce ea le îngrijea pe fete, în adolescența sa, în North Staffordshire.

Nu știa că e ilegal

Oferind dovezi în a treia zi a procesului de la Stoke-on-Trent Crown Court, Green a admis că au avut loc unele incidente, dar nu era vorba despre nimic sexual la mijloc și nu era conștientă la momentul acela că gesturile sale erau împotriva legii.

Green, care neagă acuzațiile, a declarat juriului: „Nu am presupus niciodată că ceea ce s-a întâmplat a fost rău până nu am devenit adult. Lucrurile despre care am recunoscut nu au fost făcute niciodată cu intenția de a răni sau de a face rău fetelor. Au fost lucruri care s-au întâmplat foarte natural când mă uit înapoi la procesul de schimbare. Nici una dintre fete, nici eu, nu credeam că s-ar fi întâmplat ceva greșit. Așa mi s-a părut până la ultimii ani. Nu am considerat niciodată ceea ce am făcut ca ceva prea serios”, a spus Green.

Green, reverendul din Marbury, Tushingham și Whitewell din Cheshire, a fost suspendată de eparhia Chester în ianuarie 2020 după ce acuzațiile au fost raportate poliției. Green și-a amintit cum, când avea 13 ani și a îngrijit-o pe fetița de cinci ani, și-a expus sânii și picioarele după ce a făcut o baie.

Vicarul a adăugat: „Îmi amintesc că am stat acolo pe pat, mi-am deschis halatul în fața ei și mi-am expus această parte a corpului, partea din față a corpului meu”.

Fără explicație

La întrebarea procurorului Lawrence de ce a făcut asta, Green a răspuns: „Nu știu de ce am făcut ceea ce am făcut. Ceea ce am făcut în seara aceea, nu am nicio explicație. „Fiind o femeie de 58 de ani acum, nu pot intra în capul fetei de 13 ani de atunci.” a mai spus ea.

Green a recunoscut în plus că, după ce s-a expus, a luat un stilou și l-a rostogolit pe vagin de vreo trei sau patru ori, în timp ce fata de cinci ani stătea în fața ei. Ea a dezvăluit: „Picioarele mele erau deschise și îl rostogoleam (stiloul) prin partea inferioară (a organelor genitale)”.

Lawrence a susținut: „Ceea ce făceai era pur și simplu sexual, nu-i așa?”

Green a răspuns: „Conștientizam organele de reproducere sexuală, dar nu cred că la acea vârstă și la acel moment aș putea asocia ceea ce făceam cu orice sentiment sexual”.

Când a fost întrebată dacă crede că fapta sa este sexuală, din opinia de adultă, ea a spus: „Nu, nu era sexuală pentru că nu simțeam nimic sexual. La propriu nu știam ce fac”.

Ea a recunoscut în instanță că i-a cerut uneia dintre fete, care în acel moment avea opt ani, să-i apese sfârcurile „cât de tare putea” în alte trei ocazii separate, pe care le-a descris „experimentale”, recunoscând că „îi plăcea”.