O femeie spune că are o relație amoroasă cu un Boeing 737. Vrea chiar să se căsătorească cu avionul. "Am zburat foarte mult pentru a fi cu el cât mai mult"

O femeie care nu este atrasă de oameni, dar găsește obiectele atractive sexual, spune că este într-o relație cu un avion și că a călătorit în străinătate de 30 de ori în ultimul an doar pentru a petrece timp de calitate cu iubitul ei, scrie Mirror.



Sarah Rodo, în vârstă de 23 de ani, este o obiectafilă și, după o încercare neîmplinită de a se întâlni cu oameni, și-a găsit în sfârșit dragostea la primul ei zbor cu un Boeing 737. Ea spune că simte o dragoste copleșitoare față de avionul de pasageri pe care acum îl numește iubitul ei. Sarah, din Dortmund, Germania, are acum 50 de modele replici ale avionului de care spune că este îndrăgostită.



Ea a explicat că este îndrăgostită de avioane ca și concept și că a "întâlnit" 60 de figurine și trei modele mai mari pe care le consideră parte dintr-o "ființă colectivă" cu care se întâlnește, așa că se referă adesea la "iubiții" ei ca fiind unul singur.

Dar menținerea unei relații cu avion înseamnă multe zboruri, așa că femeia re rezervat 30 de mini-pauze în ultimele 12 luni doar pentru a fi aproape de originalul ei, un Boeing 737.

Ce este obiectofilia

Obiectofilia, cunoscută și sub denumirea de objectum-sexualitate, implică atracția romantică și sexuală pentru anumite obiecte, inclusiv mașini, clădiri sau chiar baloane. Oamenii îndrăgostiți de obiecte dezvoltă adesea relații emoționale, romantice și sexuale profunde și durabile cu anumite obiecte neînsuflețite.

Uneori, oamenii care iubesc obiectele se pot confrunta cu stigmatizarea, dar lui Sarah nu îi pasă și vrea să împărtășească pasiunea ei pentru zborul cu avionul cu alții.

Ea a spus: "Sunt mândră că sunt objectum sexual – este o sexualitate minunată. Singurul lucru trist este că nu pot fi singură cu un avion adevărat. Am zburat foarte mult în ultimul an pentru a fi cu Boeing, cât de des am putut, am luat vreo 30 de zboruri și am combinat zborul întotdeauna cu o călătorie în oraș sau cu o vacanță. De asemenea, îmi place să călătoresc și să descopăr lucruri noi. Cu dragostea mea, am călătorit la Stockholm, Malmo, Copenhaga, Budapesta, Viena și Paris. De asemenea, am vizitat adesea Katowice, în Polonia, ca un tur de o zi".

Femeia vrea să se căsătorească cu Boeing 737





Deși Sarah se luptă să aibă timp singură cu aeronava ei iubită, are o colecție impresionantă de modele cu care împarte și patul. Este atât de devotată avioanelor ei încât a plătit peste 3.550 de lire sterline pentru 60 de figurine și trei modele mari ale "iubitului" ei. Ea se referă la "partenerul" numindu-l "Dicki" și spune că aripile sale sunt cel mai sexy lucru la el.

Sarah a adăugat: "Dețin în prezent trei modele mari. Sunt fabricate din fibră de sticlă și costă 4.000 de euro (3.550 de lire sterline). Am și multe modele mici, peste 60 în total, și sunt făcute la comandă. Multe sunt de la companii aeriene sau de la agenții de turism, modelele mai mari măsurând între 1,25 m și 1,6 m lungime. Am și cinci tatuaje cu avioane. Cel mai nou este un 737-800, pe antebrațul drept".

De asemenea, Sarah a cunoscut recent un nou avion, Charlie, pe care îi face plăcere să-l cunoască. Tânăra de 23 de ani încă speră să se căsătorească cu Boeing 737. Ea a povestit anterior că nu se poate căsători legal cu iubitul ei, în ciuda legăturii lor puternice, dar acum a sugerat că ar putea exista clopote de nuntă în viitorul apropiat.

