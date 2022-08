O felie de castravete murat lipită de tavan, operă de artă în valoare de 6200 de dolari

Intitulată „Pickle” („Murătură”), lucrarea, care „îndeamnă la reflecție”, potrivit creatorului, aparține artistului australian Matthew Griffin și este expusă în prezent la galeria Michael Lett din Auckland. Aceasta constă într-o felie de castravete murat unsă cu ketchup dintr-un hamburger de la McDonald’s și lipită de tavanul galeriei de artă în care este expusă. Bizarul obiect este descris de galerie ca fiind „un gest provocator intenționat, menit să te facă să te întrebi ce are și ce nu are valoare”. Potrivit People, Moore însuși pare convins că această "creație" a lui are valoare, întrucât cere pentru ea 10.000 de dolari neozeelandezi, echivalentul a 6.200 de dolari americani.

„În general, nu artiștii sunt cei care decid dacă ceva este artă sau nu, ei sunt doar cei care realizează lucrurile. Dacă ceva este valoros și semnificativ ca operă de artă, atunci noi, în mod colectiv, ca societate, alegem să îl folosim sau să vorbim despre acel lucru. Oricât de mult ar arăta ca o murătură lipită de tavan – și nu există niciun artificiu acolo, exact asta și este -, e ceva sculptural în legătură cu această creație”, a declarat pentru The Guardian Ryan Moore, directorul Fine Arts Sydney, galeria care îl reprezintă pe Griffin.

Practic, opera de artă nu este altceva decât o felie de castravete acru dintr-un hamburger, cu puțin sos care o ajută să rămână lipită de tavan. Până acum, nu s-a degradat deloc, deși acest lucru nu este prea surprinzător, având în vedere că există hamburgeri McDonald’s vechi de mai bine de zece ani în stare perfectă. În cazul în care această formă de artă îți sună oarecum familiar, asta pentru că seamănă foarte mult cu o altă lucrare controversată care a ținut prima pagină a ziarelor în urmă cu câțiva ani: o banană lipită de un perete. Opera respectivă s-a vândut pentru suma uriașă de 120.000 de dolari, ceea ce face ca prețul de 6.200 de dolari al murăturii să pară o nimica toată.

În mod interesant, dacă cineva a decis să plătească 10.000 de dolari neozeelandezi pentru Pickle, va trebui să plătească, de asemenea, și suma de 4.44 dolari neozeelandezi pentru un cheeseburger. În schimb, va primi felia de castravete și instrucțiuni despre cum să o expună în propria casă sau galerie. În mediul online, „opera de artă Pickle” a stârnit reacții dintre cele mai diverse, unii numind-o "genială", în vreme ce alții au descris-o ca fiind "o idioţenie", "profitorie" sau "motiv de speculă". Banana în cauză făcea parte dintr-o instalaţie creată de Maurizio Cattelan, un artist italian cunoscut pentru creaţiile sale mai puţin obişnuite, cum ar fi un vas de toaletă din aur de 18 carate, în valoare de circa 6 milioane de dolari, care a fost furat în timp ce era expus la Londra.

