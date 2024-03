O delegație a Ministerului Apărării Naţionale, condusă de ministrul Angel Tîlvăr, face o vizită oficială în Slovenia

La invitaţia ministrului sloven al Apărării, Marjan Sarec, o delegaţie condusă de ministrul Apărării Naţionale, Angel Tîlvăr, efectuează o vizită oficială în Slovenia, în zilele de 27 şi 28 martie.

Vizita are loc în contextul sărbătoririi a 20 de ani de la aderarea Sloveniei la NATO.

Întrevedere cu ministrului sloven al Apărării, Marjan Sarec

Ministrul Angel Tîlvăr va avea o întrevedere oficială cu omologul său şi va participa la dezbaterea cu tema "Back to the roots and Collective Defence - 75 years of NATO".

În delegația Ministerului Apărării Naţionale este și şeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, care va participa la ceremonia oficială organizată cu ocazia împlinirii a 20 de ani de când Slovenia este stat membru al Alianţei Nord-Atlantice, după care va vizita Centrul NATO de Excelenţă pentru vânători de munte de la Poljce, transmite Agerpres.

