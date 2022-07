O celebră actriță de la Hollywood a mărturisit că a vrut să se sinucidă, în urma comentariilor negative primite pe rețelele de socializare

Constance Wu, în vârstă de 40 de ani, s-a confruntat cu un un val de critici în 2019 în urma unor remarci publicate pe Twitter - a fost denigrată de utilizatori ai reţelei de socializare - referitoare la sitcom-ul Fresh Off the Boat, din a cărui distribuţie făcea parte.



Întrucât nu a reuşit să facă faţă umilinţelor şi nici mesajului unei alte actriţe asiatico-americane care a etichetat-o drept un flagel pentru comunitatea asiatico-americană, a decis să-şi pună capăt zilelor.



Începusem să cred că nu mai merit să trăiesc. Că devenisem o ruşine pentru AsAms (americani de origine asiatică, n.red) şi că le-ar fi mai bine fără mine, a scris Constance Wu într-un lung mesaj publicat joi pe Twitter.



Din fericire, un prieten m-a găsit şi m-a dus imediat la urgenţă, a scris actriţa fără să ofere detalii suplimentare.

După această tentativă de suicid, actriţa şi-a întrerupt cariera şi a luat o pauză de la reţelele de socializare pentru a se concentra asupra sănătăţii mintale.



A decis să-şi dezvăluie povestea pentru a deschide o discuţie despre sănătate mintală în sânul comunităţii asiatice din Statele Unite.



AsAms nu vorbesc suficient de mult pe teme de sănătate mintală, a argumentat vedeta. Deşi suntem prompţi să ne celebrăm victoriile, problemele cele mai sensibile sau stânjenitoare sunt evitate în sânul comunităţii noastre, a mai spus ea.



Chiar dacă mi-e teamă am hotărât că îmi sunt datoare mie însămi să fiu curajoasă şi să-mi spun povestea pentru a putea ajuta alte persoane care se găsesc într-o situaţie similară, a scris actriţa.



În controversatul său mesaj publicat pe Twitter în 2019, actriţa îşi exprima regretul privind reînnoirea Fresh Off the Boat pentru cel de-al şaselea sezon. Pentru actriţă, acest lucru însemna, la vremea respectivă, că va trebui să-şi pună celelalte proiecte pe pauză, ceea ce a bulversat-o enorm, până la punctul de a plânge, a scris actriţa pe Twitter.



Reacţiile au fost virulente, numeroşi internauţi criticând lipsa de recunoştinţă a actriţei în ceea ce priveşte succesul sitcomului, scrie Agerpres.

Potrivit acuzațiilor făcute de părinți împotriva companiei Meta, fiica lor a dezvoltat o dependență care i-a provocat mai multe probleme de sănătate mintală și tulburări de alimentație.

În SUA, părinții unei tinere de 19 ani l-au dat în judecată pe gigantul tehnologic, susținând că fiica ei a dezvoltat de-a lungul anilor o dependență de Instagram care a determinat-o să aibă mai multe probleme de sănătate mintală și tulburări de alimentație.

Părinții tinerei de 19 ani, Kathleen și Jeff Spence, susținuți de grupul juridic Social Media Victims Law Center, au intentat procesul pentru vătămare corporală la Tribunalul Districtual din California.

Soții Spences, originari din New York, susțin că fiica lor Alexis a început să folosească rețelele sociale fără știrea lor la vârsta de 11 ani, așadar cu doi ani mai devreme decât vârsta minimă impusă de Instagram, care este de 13 ani.

”Când Alexis a început să acceseze Instagram fără consimțământul sau știrea noastră, la 11 ani, nu știam ce se întâmplă”, a spus mama fetei. ”Știm doar că fiica noastră disparea. Încet, încet, ne pierdeam copilul încrezător și iubitor, iar ea devenea deprimată, supărată, retrasă”.

Potrivit acuzațiilor aduse de părinți împotriva lui Meta, fata ar fi dezvoltat o dependență de aplicație, care ar fi provocat ”dependență, anxietate, depresie, autovătămare, tulburări de alimentație și, în cele din urmă, tendindință suicidară”.

”Am făcut tot ce am putut”, a spus Kathleen Spence. "O încurajam să coboare jos. Luam cina împreună în familie în fiecare seară. Aveam ieșiri în familie în weekend, dar telefonul și social media erau mereu acolo și nimic din ce făceam nu conta".

Alexis Spence, în vârstă de 19 ani, a declarat, pentru postul american Good Morning America, că și-a creat primul cont de Instagram la vârsta de 11 ani pentru a juca un joc online popular pentru copiii din acei ani.

De-a lungul timpului, feedul contului ei a fost rapid inundat de conținut legat de tulburările de alimentație și autovătămarea.

