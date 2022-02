O adolescentă de 14 ani a încercat să angajeze un asasin pentru fostul iubit

O adolescentă de 14 ani a fost arestată după ce ar fi încercat să folosească un site web pentru a angaja un asasin care să-l omoare pe fostul ei iubit.â, scrie True Crime Daily.

Poliția din Baton Rouge a anunțat că a arestat-o ​​pe adolescentă de Ziua Îndrăgostiților „pentru că a solicitat să fie ucis fostul ei iubit, în vârstă tot de 14 ani”. Suspecta ar fi încercat să folosească un site web numit „Rentahitman.com”, dar cineva de pe site a contactat autoritățile.

Site-ul folosit nu este unul real. Cererile sunt trimise poliției

Sgt. L'Jean McKneely a declarat pentru WAFB-TV: „Am desfășurat o investigație în acest sens și, pe parcursul investigației noastre, am aflat că informațiile au fost într-adevăr plasate pe site-ul web. Am luat legătura cu fetița de 14 ani și apoi am arestat-o pentru că le-a cerut să-l omoare pe fostul iubit”.

Potrivit unui raport al KGO-TV, site-ul RentaHitman a prevenit mai multe crime, deoarece fondatorul său Bob Innes trimite cererile credibile forțelor de ordine.

Innes a spus: „Site-ul web a prevenit, în esență, 150 de crime în acest moment”. WVLA-TV relatează că mama adolescentei a scos-o din închisoare. Un judecător a ordonat un examen psihologic pentru tânără.

Caz similar în decembrie

Wendy Wein își dorea moartea fostului ei soț și nu a lăsat-o (aproape) nimic să o oprească. În iulie 2020, femeia din Michigan a dat peste un site web, Rent-A-Hitman (Angajează un asasin - trad.), care promitea să „abordeze situația ta delicată” în mod privat și în timp util, scire CNN.



Site-ul se laudă că are aproape 18.000 de agenți pe teren, care pot îndeplini o misiune oriunde în Statele Unite. Pagina de web conține mărturii de la clienți mulțumiți, inclusiv un bărbat care a scris că Rent-A-Hitman „s-a ocupat cu promptitudine de problema angajaților mei nemulțumiți în timp ce eram plecat din oraș în vacanță”. Așa că Wein a completat un formular pe site, căutând consultanță pentru problema ei. Citește continuarea articolului și mai multe pe această temă AICI.

