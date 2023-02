O actriță din telenovela "Mă numesc Zuleyha" a murit în urma cutremurelor, iar un cineast din Siria și-a pierdut 13 membri ai familiei

Fadi Al-Halabi, cineast sirian, director de imagine al documentarului The White Helmets, câştigător al unui premiu Oscar, și documentarul nominalizat la Oscar "Last Men in Aleppo", a anunţat că a pierdut 13 membri ai familiei din cauza cutremurelor devastatoare care au lovit Turcia și Siria de la începutul săptămânii trecute, relatează CNN, potrivit jagonews24.com. Bărbatul a făcut tristul anunț pe pagina sa de Facebook.



"Familia mea a dispărut. O, Doamne, familia mea a murit, sprijinul și puterea mea au murit. 13 suflete au mers în rai", a scris Al-Halabi.

În 2012, alături de alți jurnaliști sirieni, Fadi Al-Halabi a fondat Aleppo Mediia Center, un ONG cu sediul la Londra care sprijină siguranța jurnaliștilor independenți. Patru ani mai târziu, el a fost implicat în realizarea scurt-metrajului “The White Helmets”, câştigător al unui premiu Oscar în 2017.



Numărul morților în Turcia și Siria a ajuns la cel puțin 34.179, eforturile de ajutorare fiind în desfășurare la o săptămână după cutremur. Misiunile de salvare din Siria au fost complicate de un război civil de lungă durată și de provocările de a trimite ajutor în zonele controlate de rebeli din nordul țării.

O actriță din telenovela "Mă numesc Zuleyha" a murit în cutremurul din Turcia

Actriţa Emel Atici, care a jucat în telenovela "Mă numesc Zuleyha", difuzată şi în România, împreună cu fiica ei, au murit în cutremurul din Turcia., transmite Realitatea Plus.

Emel Atici se afla în casă, alături de fiica ei, Hande Puryan Atici, în oraşul Kahramanmaraș din sudul Turciei, în momentul în care s-a produs devastatorul cutremur în Turcia şi Siria.

Clădirea în care cele două femei se aflau s-a prăbuşit în urma dezastrului, ambele fiind prinse sub dărâmături. Ieri, la cinci zile de la producerea cutremurului, autorităţile au anunţat că actriţa şi fiica ei au fost găsite fără viață.

