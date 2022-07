Albirea dentară este o procedură stomatologică la care din ce în ce mai mulţi pacienţi apelează. Preocuparea faţă de aspectul estetic personal ia din ce în ce mai multă amploare, iar când vine vorba de zâmbet, cartea de vizită a unei persoane, interesul este mare. Albirea dinților este soluția ideală pentru toți cei care își doresc un zâmbet strălucitor, precum cel al vedetelor.

Exista mai multe variante de albire dentară. Medicii recomandă ca pacientul să apeleze la o procedură de albire dentară numai după ce discută cu un specialist. Despre acest subiect am discutat cu dr. Alexandra Mircea.



Albirea dentară - acest subiect controversat. Ne putem face albire cu tot felul de benzi sau alte produse pe care le găsim pe Internet? Când devine periculoasă albirea? Care este cel mai mare grav lucru care ni se poate întâmpla dacă facem albire?





„Albirea dentară este unul dintre subiectele mele preferate. Procedeul de albire nu face decât să îndepărteze din profunzimea smalțului depunerile de coloranți pe care-i consumăm zi de zi – alimentari sau din băuturi.

Le recomand pacienților mei să apeleze la albire dar, totodată, tot eu insist să discute în prealabil cu medicul lor dentist înainte de a face acest procedeu, asta pentru că fiecare avem particularitățile noastre și e important să vedem dacă e potrivit sau nu pentru dinții noștri. De ce spun asta?







Pentru că există situații în care dinții nu se vor albi:



Situații în care dinții și-au pierdut nervul și au devenit mai închiși la culoare și nu se vor albi;



Sunt dinți cu fisuri adânci în smalț la care nu se recomandă albirea cu substanțe puternice sau dinți care sunt foarte sensibili la rece / dulce – lor li se recomandă un model particular de albire dentară.







Toate aceste informații nu pot fi aflate decât în urma discuției cu un medic dentist care îți vede dinții și știe ce să-ți recomande pentru tine.

Eu prefer să fac albirea în cabinet, pentru că pot controla frecvența cu care se realizează. Dacă un pacient de-al meu vine azi în cabinet pentru albire și revine, pentru același procedeu, în 6 luni, îi voi reaminti că trebuie să mai așteptăm o jumătate de an, asta pentru că am convenit că albirea se face maximum o dată pe an. De ce? Pentru că fiind aplicată substanța respectivă în mod repetat, se pot produce demineralizări, adică suprafața dentară să devină mai subțire și să le fie mai ușor bacteriilor să genereze carii.

Da, există pe piață diverse variante de paste de dinți cu cărbune activ, pulberi cu cărbune, benzi de albire. Sunt de acord, dintre toate, doar cu benzile, dar asta nu exclude discuția cu medicul dentist în prealabil și un detartraj; tot medicul îți va arăta cum se aplică acele benzi în așa fel încât să nu ai apoi dinții de toate culorile.

Eu, personal, le recomand anumitor pacienți aceste benzi, dacă văd că asta e indicația pentru ei”, a spus dr. Alexandra Mircea pentru DC News.

