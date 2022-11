”Nu sunt conștienți activiștii, de cele mai multe ori, că sunt niște instrumente”. Vâlcu - Bulai: Eu cred că fac bine!/ Oamenii din spate numai ecologiști nu sunt!

”Eu cred că fac bine activiștii. Ei semnalează că există o problemă, eu cred că există, alții stau în dubiu dacă e sau nu o problemă. Soluția este cea care mi se pare greșită. Au blocat centralele nucleare, din prea mare precauție, ”să nu cumva să se întâmple ceva”. Uite că nu s-a întâmplat! În 60 de ani, de când este exploatată energia nucleară - dacă nu or fi 70 - au fost două accidente mari și late: unul din cauza ideologiei, că asta s-a întâmplat la Cernobîl, celălalt o catastrofă geologică, la Fukushima. De la accident la accident s-a îmbunătățit tehnologia. Revenind, au blocat energia nucleară, s-au repezit pe plantele modificate genetic, care, având o eficiență mai bună, productivitate mai mare, ar fi fost o soluție în a lăsa mai mult teren pentru natură, pentru delte, mlaștini, păduri, etc. De exemplu, în România, nu mai cultivăm soia modificată genetic - a făcut Angela Merkel presiuni, Victor Ponta s-a aliniat și, oricum, nu aveam încotro, pentru că, până la urmă, decide Bruxelles-ul. Germania, Austria au ele o ambiție pe soia, tot politică, că sunt Verzii la guvernare pe acolo. Bun, nu mai cultivăm soia modificată, care aici creștea foarte bine, produceam de 200 de milioane de euro, de dolari pe an. Acum importăm de 200 de milioane, de unde crezi? Din Brazilia! Efectul e că s-au defrișat niște păduri în Brazilia, ca să facă soia pentru cei care sunt vegani și mănâncă tofu în România” a ridicat problema jurnalistul Val Vâlcu, în emisiunea ”Nod în Papură” de sâmbătă, 12 noiembrie.

Sociologul Alfred Bulai afirmă: ”Aceste mișcări sunt instrumente politice care sunt utilizate pentru a defini politici. Nu sunt conștienți activiștii, de cele mai multe ori, de faptul că sunt niște instrumente, pentru că, atenție, sunt oameni care le finanțează în spate și acei oameni numai ecologiști nu sunt, adică au interese foarte clare. Vorbim de sute de milioane! Sunt niște interese”. ”Da, dar au avut efect invers” a insistat Val Vâlcu. ”Pentru ecologie, da” a confirmat sociologul, subliniind că au efecte benefice, în schimb, pentru cei care fac din asta un business.

”Unii se dezvoltă și noi ne punem piedici. Sunt discuții frecvente în UE, care spun de ce noi să devenim campionii protecției mediului și protecției planetei în condițiile în care suntem o părticică din planeta asta” a continuat Alfred Bulai.

