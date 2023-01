"Nu am plâns nici măcar o secundă". Diana Dumitrescu, certată de soț: Mi-a zis că i-am stricat copilul

"Mi-a zis că i-am stricat copilul"

"E șantajist emoțional și mai ales are talent actoricesc. Îi dau lacrimile instant. Nu că lacrimi în ochi. Plânge cu lacrimi. Știu să fac diferența. Știu când plânge de foame, când e supărat de foame, când este obosit, când este doar alintat și când are nevoie de atenție

Eu îl alint cel mai mult. Mi-a zis Alin că i-am stricat copilul că i-am dat prea multe jucării. I-am zis că nu e nimic, e al meu, eu îl "repar". Și Alin îi cumpără, dar eu sunt principalul vinovat la shopping. Avem o zi pe săptămână când îl duc pe Carol la mall să-și aleagă câte o jucărie și plecăm cu 4-5. Pentru că îi iau eu, nu pentru că el vrea. Copilul știe că pleacă cu o jucărie, dar eu îi iau 4-5", a declarat Diana Dumitrescu pentru ego.ro.

"Nu am plâns nici măcar o secundă"

Cât despre momentul în care cel mic a început grădinița, vedeta a mărturisit:

"Eu nu am plâns nici măcar o secundă, deși mă așteptam să am și eu o reacție. N-am avut nicio reacție. Am stat la poartă și am așteptat să văd dacă plânge. L-am văzut că nu plânge așa că m-am întors și am plecat. Prima săptămână a fost un pic mai grea că a mai avut plânsete, am plecat eu mai greu, dar acum mă conduce până la poartă, închide poarta după mine și îmi zice „pa, mami'. Mulțumesc lui Dumnezeu că este așa, că s-a adaptat foarte repede, surprinzător de repede. Nici eu, dar nici educatoarele nu ne așteptam. S-a adaptat foarte repede și îi place. E bine. Văd schimbare în el și mă bucur că a început să se „deschidă', să comunice, să se joace altfel, să fie altfel de copil”, a menționat Diana Dumitrescu.

Diana Dumitrescu a adus pe lume, în anul 2019, un băiețel perfect sănătos. Pentru ea, perioada de după naștere nu a fost deloc ușoară. A fost nevoie de un an ca să-și găsească echilibrul, timp în care soțul ei a sprijinit-o cum a știut mai bine.

La începutul lui 2020, vedeta declara pentru VIVA! că nu poate spune "nici că este mai greu sau nici că este mai uşor decât mă aşteptam, pentru că am avut permanent un ajutor de nădejde. Dar nu este simplu, nu este ca o poveste cu final fericit, pentru că stresul de a fi mamă, aici mă refer la sentimentul permanent de grijă care apare, să fie copilul bine, să fie totul în regulă, nu va dispărea niciodată şi nu le poate nimeni trăi în locul tău... Este dificil, dar şi sentimentul de iubire pură pe care ţi-l oferă un copil nu are termeni de comparaţie".

