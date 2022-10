Nora Victoriei Beckham neagă că cele două ar fi certate. Nicola Peltz a revenit la sentimente mai bune

Nicola Peltz Beckham a respins zvonurile despre o "ceartă" între ea și soacra ei, Victoria Beckham. Actrița americană, în vârstă de 27 de ani, s-a căsătorit cu fiul cel mare al fostei Spice Girl, Brooklyn, în vârstă de 23 de ani, în Palm Beach, în luna aprilie, într-o ceremonie despre care se zvonește că ar fi costat milioane de dolari. Într-un interviu pentru The Sunday Times, Peltz Beckham a spus: „Nu este o ceartă! Tot văd peste tot acel cuvânt, „ceartă, ceartă, ceartă. Nu știu de ce i se spune ceartă. Adică, poate că au înțeles ceva? Și acum o etichetează cu ”ceartă"?

Ea a adăugat: „Nici o familie nu este perfectă!”

Atelierul Victoriei Beckham nu ar fi terminat rochia la timp

Fiica lui Nelson Peltz, omul de afaceri și investitor cu o avere de miliarde, Peltz Beckham a spus că nu acordă atenție zvonurilor din jurul presupusei dispute. Dacă ar fi fost să dea crezare zvonurilor, decizia ei de a nu purta o rochie de mireasă concepută de Victoria Beckham a fost sursa întregului scandal. În schimb, a optat să îmbrace o rochie Valentino Couture, scrie Sky News.

Abordând subiectul în interviul acordat publicației internaționale, Peltz Beckham a spus ”că totul a început și am mai spus asta, pentru că nu am ajuns să port rochia de mireasă a Victoriei. Dar adevărul este că îmi doream foarte mult să o port și mi s-a părut atât de frumoasă încât mama lui Brooklyn a trebuit să o facă asta! Și am fost foarte încântată să o port! Și nu am ajuns să o port!"

Ea a spus că după câteva discuții despre rochie, Victoria Beckham a sunat-o și i-a spus că nu a putut să facă rochia pentru că „atelierul ei nu a putut termina rochia la timp”. Brooklyn Peltz Beckham a calificat anterior zvonurile despre o ceartă drept „ridicole”.

Brooklyn și Nicola vor o familie mare

Aducându-le un omagiu unora dintre membrii familiei soțului ei, Peltz Beckham l-a numit pe socrul său David „o legendă”, iar cumnata sa Harper „cea mai dulce”, adăugând că ea și-a dorit întotdeauna o soră mai mică, ea fiind o soră între șase frați. Nicola a mai spus că speră să aibă o familie în câțiva ani.

”Ne dorim cu siguranță o familie mare. El are trei frați, eu am șase”, a spus tânăra.

Actrița este cunoscută mai ales pentru rolurile sale din filmele The Last Airbender și Transformers: Age of Extinction, precum și pentru rolul recurent din serialul TV Bates Motel. De asemenea, a scris, regizat și jucat în propriul ei film, Lola James, care încă nu a fost lansat.

Victoria Beckham a început scandalul cu nora sa, Nicola Peltz

Nicola Peltz a rupt în cele din urmă tăcerea și a vorbit despre zvonul „războiului rece” dintre ea și Victoria Beckham într-un interviu comun cu Brooklyn pentru publicația Variety. Proaspăt căsătorită, în vârstă de 27 de ani, Nicola a împărtășit un mesaj criptic despre „oameni care te fac să te simți rău” alături de o fotografie sinceră a ei, tristă, cu ochii roșii și plini de lacrimi, din urmă cu patru zile, pe fondul unui dezacord.

Nicola a spus că ea crede că totul a început când nu a purtat rochia de mireasă concepută de Victoria Beckham pentru nunta din aprilie și a optat în schimb pentru couture Valentino, scrie Daily Mail. Ea a spus publicației: „Îmi doream foarte mult, apoi, după câteva luni, și-a dat seama că atelierul ei nu poate face asta, așa că a trebuit să aleg o altă rochie. Citește mai multe AICI

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News