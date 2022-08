Victoria Beckham a început scandalul cu nora sa, Nicola Peltz, pentru că tânăra a refuzat să îi facă rochia de mireasă

Nicola Peltz a rupt în cele din urmă tăcerea și a vorbit despre zvonul „războiului rece” dintre ea și Victoria Beckham într-un interviu comun cu Brooklyn pentru publicația Variety. Proaspăt căsătorită, în vârstă de 27 de ani, Nicola a împărtășit un mesaj criptic despre „oameni care te fac să te simți rău” alături de o fotografie sinceră a ei, tristă, cu ochii roșii și plini de lacrimi, din urmă cu patru zile, pe fondul unui dezacord.

Nicola a spus că ea crede că totul a început când nu a purtat rochia de mireasă concepută de Victoria Beckham pentru nunta din aprilie și a optat în schimb pentru couture Valentino, scrie Daily Mail. Ea a spus publicației: „Îmi doream foarte mult, apoi, după câteva luni, și-a dat seama că atelierul ei nu poate face asta, așa că a trebuit să aleg o altă rochie.

Victoria și-a făcut propria rochie și a îmbrăcat o serie de invitați

”Nu am spus că nu vreau să o port. Acolo a început”, a afirmat tânăra. Brooklyn i-a luat apărarea destul de mult și a adăugat: „Toată lumea se înțelege, ceea ce este bine”.

Cu toate acestea, Victoria a reușit să se îmbrace pe ea și pe alți invitați cu modele de la marca ei de omonimă, inclusiv pe cea mai bună prietenă a ei, Eva Longoria, mama ei Jackie Adams și iubita de atunci a fiului ei Romeo, Mia Regan.

95 de tatuaje dedicate dragostei

Discutând decizia lor de a-și combina numele de familie, Brooklyn a spus: „Am avut această idee – ne-am cam combinat numele de familie. Eram de parcă am putea începe ceva nou și va fi atât de tare să avem propriii noștri copii și să-i avem pe micuții Peltz Beckham.

Povestind despre povestea lor de dragoste, Nicola a spus: „Lucru care este grozav la noi este că nu avem nevoie de nimic unul de la celălalt. Suntem atât de îndrăgostiți. Nu am nevoie de nimic de la el sau el nu are nevoie de la mine.”

Brooklyn, în special, a comemorat dragostea cuplului prin numeroase tatuaje, vedeta estimând acum că are aproximativ 95 din acestea. Brooklyn a detaliat, de asemenea, despre aspirațiile sale de carieră, după ce a urmat pentru scurt timp la Parson's School of Design din New York pentru a studia fotografia, vedeta învață acum să fie bucătar și distribuie frecvent videoclipuri culinare.

Brooklyn Beckham își dorește să devină bucătar

El a spus: „Mi-a plăcut foarte mult fotografia timp de câțiva ani. Îmi place să fac poze cu soția mea. Încă mai am toate camerele mele, dar acum este doar un lucru mai mult distractiv de făcut. Încă încercam să găsesc acel lucru pentru care aș muri literalmente și am găsit asta, gătitul. Sunt aproape 100% autodidact. De la începutul carantinei, am făcut-o în fiecare zi și este singurul lucru pe care l-am găsit să îmi placă la nebunie, astfel nu mâ gândesc la altceva. Mi-ar plăcea să am propriul meu pub. Mi-ar plăcea să am propriile mele sosuri, cuțite, oale și tigăi. Ca un bucătar, voi învăța mereu despre gătit. Vreau să am atât de multe emisiuni TV și sper să deschid într-o zi un pub în L.A., pentru că L.A. are nevoie de un pub.”

Brooklyn a adăugat că i-ar plăcea să servească „o versiune mai sănătoasă de mâncare de confort” și că un pub pe care l-ar deschide ar putea fi subiectul unui show TV. El a dezvăluit, de asemenea, că intenționează să lanseze un nou produs, un sos în cursul acestui an.

