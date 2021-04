Noi violențe la Ierusalim. Bătaie cu sticle de apă, pietre și cocktailuri Molotov. FOTO / VIDEO

Noi violențe au avut loc în Ierusalim, în pofida apelului la calm al premierului israelian, Benjamin Netanyahu, transmite Agerpres. Confruntările au scăzut, totuşi, în intensitate comparativ cu zilele precedente, potrivit unui corespondent al agenţiei France Presse aflat la faţa locului. Semiluna Roşie palestiniană a indicat că şase palestinieni au fost răniţi, dintre care cinci au primit îngrijiri la locul incidentelor.

Watch | Palestinian protesters throw firecrackers at Israeli occupation forces during clashes in the neighborhood of At-Tur in occupied #Jerusalem, last night. pic.twitter.com/UIP35KNeuY — Quds News Network (@QudsNen) April 25, 2021

În Ierusalimul de Est, un sector palestinian ocupat şi anexat de Israel, sute de poliţişti au fost desfăşuraţi în vecinătatea Oraşului Vechi sâmbătă seara devreme pentru a evita noi violenţe după mai multe zile de ciocniri implicând evrei de extremă-dreaptă, palestinieni şi forţe de ordine, cele mai importante din ultimii ani.

Hundreds of far-right Israeli activists chant "death to Arabs" in East Jerusalem pic.twitter.com/x4ADqi2WGN — Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 23, 2021

Câteva incidente minore au avut loc la Poarta Damascului, unul dintre accesele principale la esplanada moscheilor situată în Oraşul Vechi, după ultima rugăciune a zilei, în această lună de Ramadan.



Mai mulţi palestinieni au aruncat sticle cu apă asupra poliţiştilor care au răspuns cu grenade asurzitoare. Pe de altă parte, circa 100 de palestinieni au aruncat cu pietre şi cocktailuri Molotov în direcţia punctului de trecere Qalandiya dintre Ierusalim şi Cisiordania ocupată, a raportat poliţia.





"Vrem mai ales să asigurăm respectarea legii şi a ordinii publice (...) Cerem acum respectarea legii şi lansez un apel la calm tuturor părţilor", a afirmat premierul israelian cu câteva ore mai devreme într-un comunicat, la finalul unei reuniuni de urgenţă a responsabililor pe probleme de securitate.



Benjamin Netanyahu a mai declarat că armata israeliană este "pregătită pentru orice scenariu" în Fâşia Gaza, după ce mai mult de 30 de rachete au fost trase din enclava palestiniană asupra sudului Israelului în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă.



Ca represalii, tancuri, avioane de luptă şi elicoptere au vizat poziţii ale Hamas, potrivit armatei.



Aripa armată a Hamas, mişcarea islamistă palestiniană la putere în Fâşia Gaza, şi-a exprimat sprijinul pentru palestinienii din Ierusalimul de Est şi a ameninţat Israelul.