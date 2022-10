Noi reguli pentru cei care merg pe trotinete electrice în Capitală

Au apărut noi reguli noi pentru cei care merg cu trotinetele electrice prin Capitală. Potrivit unui regulament propus de Primărie, persoanele care se deplasează cu ele prin București nu mai au voie să circule cu ele pe aleile din parcuri sau în grădini publice, transmite Pro TV. Totodată, firmele care închiriază trotinete vor plăti taxe.

Astfel, potrivit noului regulament, cei care le folosesc pot circule pe trotuar doar pe pistele de biciclete, iar în lipsa acestora, pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru vehicule este de 50 de km/h. Atenție, viteza maximă permisă este de 25 de km pe oră.

"Apar limitări de viteză în anumite zone, acolo unde noi considerăm că este un risc ca o viteză mai mare să pună în pericol pietonii și alți participanți la trafic. Cea mai mare viteză este de 25 de kilometri la oră, aceste limitări au venit din partea societății civile, de 10 km, de 5 km, în funcție de zone și de intensitatea pietonilor", a explicat Stelian Bujduveanu, viceprimarul Capitalei.

În plus, trotinetele pot fi lăsate doar în anumite zone. Ele nu vor putea fi lăsate în stațiile mijloacelor de transport în comun, în zona trecerilor de pietoni, pe spațiile verzi sau pe carosabil. Cei care nu respectă aceste reguli riscă amenzi cuprinse între 200 și 400 de lei, iar firmele care le închiriază sunt obligate să le ridice din zonele unde sunt staționate neregulamentar. Totodată, companiile care se ocupă de ele trebuie să aibă o asigurare obligatorie în caz de accident.

Accidentele cu trotinete au crescut de 20 de ori. Titi Aur: Ministerul Transporturilor închide ochii de frica sindicatelor. Am două soluții. Din păcate, nu mă bagă nimeni în seamă

Titi Aur, cunoscutul pilot de raliuri, a realizat o analiză a situației înmulțirii accidentelor cu trotinete electrice, deținute de firme „ride-sharing”.

„Nu e nicio surpriză, era normal să crească numărul de accidente cu trotinete pentru că numărul de trotinete, dar și numărul de kilometri cu trotinetele a crescut. Acestea reprezintă un mijloc comod de a te deplasa mai ales în orașe mari, pe lângă faptul că este economic și ecologic. Problema este că nu se găsește o cale pentru a civiliza și a regla deplasarea trotinetelor.

Eu am două propuneri la acest capitol: (1) să se intervină asupra întregului mod de a educa populația, începând de la cei 7 ani de acasă, până la reintroducerea orelor de siguranță rutieră în școli; (2) din păcate, nu mă bagă nimeni în seamă, dar punctual, pentru problema trotinetelor, eu am o propunere care ar duce la diminuarea numărului de accidente. Eu propun introducerea asigurării obligatorie pentru mersul cu trotineta. Asigurarea nu ar fi atât pe trotinetă, cât pe tine, pe persoană fizică și ar reprezenta o poliță specială valabilă pentru deplasarea cu trotineta, un fel de RCA pe buletin. În momentul în care faci un incident, o întâmplare, ai șicanat pe cineva, ai lovit pe cineva, asigurarea să despăgubească. Prima ar trebui să fie oarecum simbolică, 10, 20, 30 de lei/ an, dar în cazul în care ai făcut cea mai mică problemă, aceasta să crească exponențial, de 10 ori, de 20 de ori. Cel care merge cu trotineta ar urma să fie responsabilizat obligatoriu”, a precizat Titi Aur. Vezi mai mult AICI.

