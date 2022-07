Luni, 11 iulie 2022, au fost semnalate precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare în Munții Bucegi, la vârful Omu (vezi imaginile AICI). Dan Popescu, directorul Salvamont Sibiu, a venit cu recomandări pentru turiștii care intenționează să meargă pe munte în această perioadă și mizează pe faptul că vremea este caldă și nu pot fi surprinși de fenomene meteorologice extreme.

„În primul rând, turiștii ar trebui să verifice prognoza meteorologică înainte să-și programeze itinerarul, să se asigure că au în rucsacul lor tot echipamentul specific unei ture de mai multe ore la altitudini mari, peste 2.000 de metri. Vremea e destul de instabilă în aceste luni, pot apărea precipitații -din senin-, să spunem așa și la altitudini mari uite că, deși este vară, pot să apară precipitații sub formă de grindină sau chiar lapoviță.

Recomandăm turiștilor să fie foarte bine echipați, chiar dacă în oraș sunt 30 de grade, pe tura din zona montană să aibă în rucsac pelerină, să aibă o pufoaică puțin mai groasă, o husă impermeabilă deasupra rucsacului și întotdeauna să aibă bateria telefonului încărcată pentru a putea semnala anumite probleme prin numărul unic de urgență 112.

Astfel de fenomene sunt destul de limitate în timp, aceste precipitații sub formă de lapoviță sau zăpadă țin undeva la o oră și jumătate după care se opresc. În septembrie, la jumătatea lunii septembrie, am avut și ninsori care au ținut mai mult de câteva ore. Toate aceste, împreună cu vântul și cu ploile, dacă nu avem aceste pelerine la noi și huse de impermeabilitate pentru rucsac, ne vor cauza disconfort destul de mare în ideea în care am putea intra în hipotermie destul de repede. Toată lumea cu care ne întâlnim în creastă acum sunt poate doar cu o borsetă la ei, sau cu un ghiozdănel mic, cu cu tricou și maxim o bluziță. Trebuie să luăm în calcul să avem neapărat o pelerină“, a spus, pentru DC News, Dan Popescu, directorul Salvamont Sibiu.

Se întoarce canicula! Elena Mateescu: Din 18 iulie, valul de căldură se va intensifica. În august, mai cald decât de obicei

Directorul General al ANM, Elena Mateescu, a vorbit despre cele mai noi estimări referitoare la cantitățile de precipitații care se vor întregistra în România, în următoarele săptămâni.

„Din punct de vedere agro-meteorologic, vorbim de o seceta extremă în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, Bărăgan, Banat, Crișana, Maramureș, acolo unde deficitele de apă sunt deosebit de accentuate", a spus Elena Mateescu.

„De la 1 septembrie 2021 și până în prezent, doar în două luni am avut cantități peste normele climatologice specifice perioadei din calendar, respectiv decembrie și aprilie. Din luna mai și iunie, iată, deficite accentuate. Luni de zile, care sunt perioade critice pentru culturi. Și vorbim de un iunie foarte secetos, a treia luna cea mai secetoasă din istoria măsurătorilor meteorologice, și a cincea cea mai caldă. Și iulie, din păcate, la acest moment, acoperă doar 45% din normal, mai puțin de jumătate din necesarul de precipitații. Așa cum arată și perspectiva pentru următoarele trei săptămâni, la acest moment, estimările arată în continuare un semnal pentru cantități de precipitații deficitare, iar de la mijlocul săptămânii viitoare, de joi, temperaturi în creștere, care să se apropie din nou de pragul unei zile de caniculă 34-36 de grade. Se întoarce canicula”, a spus, la Antena 3, Elena Mateescu (citește continuarea AICI).

