Nicușor Dan spune că nu are  o situație a clădirilor cu "bulina roșie"

"Problema cea mai mare este că noi, ca administraţie, nu am reuşit până la acest moment să avem un inventar al clădirilor cu risc seismic dintre cele care sunt potenţial cu risc seismic. Aşa, vorbind grosier, orice clădire construită înainte de 1940 care are mai mult de trei-patru etaje este potenţial cu risc seismic. Şi noi n-am reuşit să ne ducem peste ele, să le expertizăm", a punctat el.



Nicuşor Dan a vorbit şi despre planurile Primăriei ce privesc lucrări de expertizare sau consolidare de clădiri cu risc seismic.



"În acest an vrem să lămurim situaţia celor aproximativ 30 de clădiri care sunt în diferite stadii, unele începute prin 2005, astfel încât să ajungem să fim cu ele într-o situaţie cât mai apropiată de consolidare (...) În ceea ce priveşte expertizarea, care este o mare problemă, să expertizăm aproximativ 500.000 de metri pătraţi de construcţie", a arătat el.



Edilul Capitalei a reiterat că îşi doreşte să fie desfiinţată compania municipală care se ocupă de consolidarea clădirilor cu risc seismic.



"Este voinţa mea şi a majorităţii din Consiliul General ca această companie să fie desfiinţată. În general, companiile municipale au distorsionat piaţa, pentru că nu au fost create după un mecanism economic, au dat salarii care nu se cuveneau şi au atras oameni pricepuţi din alte companii de pe piaţă şi lucrul ăsta a fost şi mai pregnant în ceea ce priveşte societăţile de construcţii", a spus edilul.



În acest context, a apreciat că nu există firme suficiente cu care primăria să lucreze la proiecte mari.



El a amintit de intenţia de a desfiinţa 21 de companii municipale.



"Ca procesul să fie mai rapid, să nu trecem prin insolvenţe, falimente, e bine să plătim datoriile înainte şi asta depinde de bugetul pe care noi o să îl votăm, în vreo zece zile de azi, astfel încât să alocăm suficienţi bani pentru a închide financiar pe zero aceste companii", a explicat Nicuşor Dan.