Nicușor Dan, intervenție în GREVA STB. Prima reacție, anunțurile zilei: Nu este spontană. Este ILEGALĂ și politică. Acțiune foarte gravă

Este grevă spontană la STB. Niciun mijloc de transport în comun, de suprafață, nu a ieșit astăzi pe străzile Capitalei. Angajații cer salarii mai mari cu aproximativ 200 de lei, ceea ce, susține directorul STB, ar băga în insolvență societatea. În plus, el îi acuză de furt de combustibil și de piese.

Nicușor Dan, primarul Capitalei, a anunțat o conferință de presă la ora 08:30, în acest context.

- Avem o grevă la STB, o acțiune foarte gravă care afectează foarte mulți bucureșteni, de toate categoriile, copii care trebuie să meargă la școală, oameni care trebuie să meargă la serviciu, să presteze anumite activități, pensionari care, oameni în vârstă care poate trebuie să meargă la un consult medical.

- Este grevă ilegală pentru multe motive. Suntem în stare de alertă și-n stare de alertă nu se fac greve.

- În primul rând, suntem în stare de alertă şi în stare de alertă nu se fac greve! Există o lege a dialogului social care obligă ca, înainte de o grevă, să existe nişte paşi procedurali tocmai pentru ca patronatul, sau în cazul nostru consiliul de administraţie, să poată să ia cunoştinţă de revendicări.

- Şi chiar dacă n-am fi în stare de alertă, există o obligaţie legală ca pentru aceste servicii importante, printre care transportul public, să fie asigurată o activitate de o treime, lucru care nu se întâmplă.

- Acțiunea în instanță este scrisă și depusă la Tribunalul București de către STB.

- Această grevă afectează viața a sute de mii de bucureșteni.

- Nu este o grevă spontană, așa cum se afirmă. Este o grevă orchestrată de sindicatul reprezentativ și avem dovezile în acest sens. Dincolo de a fi o grevă organizată de sindicat, este o grevă politică, al cărui principal responsabil este domnul Petrariu, consilier general PSD şi lider al sindicatului reprezentativ. Şi avem, repet, şi dovezile şi plângerile penale împotriva domniei sale.

- Îmi pare rău că şoferii au căzut în plasa acestor manipulări care au, cum am spus, un substrat politic.

- Fac apel la şoferi să înţeleagă gravitatea acţiunilor lor, fac apel să reia activitatea, pentru că, aşa cum am spus, afectează viaţa sutelor de mii de bucureşteni care folosesc transportul public.

- Vreau să le transmit şoferilor care participă la această grevă că sunt deschis la un dialog cu ei, dar nu prin intermediul liderilor de sindicat care au organizat acest protest ilegal. Îi aştept la discuţii, aştept să îşi desemneze reprezentanţi cu care să stăm de vorbă.

- Mulțumesc mai multor instituții care s-au mobilizat, pentru că aveam informații cu privire la ce s-a întâmplat în această dimineață.

- Am făcut toate eforturile pentru a menține în viață STB, care era la limita falimentului când am ajuns în primăria. Datoriile STB erau de 1,2 miliarde lei. După cum ştiţi, există mai multe bunuri ale STB care sunt poprite de ANAF. Şi nu mai multe bunuri, ci practic cea mai mare parte din flotă este sechestrată de ANAF. În momentul acesta, cu sprijinul Guvernelor Orban, Cîţu, Ciucă, datoria pe care STB o are este de 760 de milioane de lei, deci aproape jumătate faţă de cea pe care am preluat-o. Şi, mai important, este o datorie care acum este eşalonată cu ANAF. Deci există predictibilitate pe plăţi şi nu mai există vreun risc pentru ca această societate să intre în insolvenţă, faliment.

- Vreau să spun că această societate trebuie optimizată și nu vom renunța la a face acest lucru, la controlul pe care contractul de delegare ni-l permite. Vom continua să facem controalele ca mașinile să plece la timp din stații, pentru ca bucureștenii să nu fie afectați.

- Sunt deschis la dialog, nu cu dl. Petrariu, să-și desemneze niște reprezentanți de dialog.

