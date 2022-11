Nicuşor Dan: Ajutăm asociaţiile de proprietari să aplice la Ministerul Dezvoltării pentru finanţare în vederea consolidării clădirilor

'S-a schimbat legea, este o lege mai bună. Unul dintre lucrurile care sunt mai bune şi trebuie oamenii să le ştie este că finanţarea este totală din partea statului şi există angajamentul de la Ministerul Dezvoltării că va asigura necesarul de bani. O condiţie care este pusă pentru blocurile de locuinţe este să existe acordul tuturor proprietarilor şi Administraţia pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic aşteaptă... Deci, facem noi expertiza gratuit pentru cine o cere şi ajutăm asociaţiile de proprietari să îşi facă dosarele pentru a aplica la Ministerul Dezvoltării pentru a obţine finanţarea integrală pentru consolidare.', a spus Nicușor Dan.

'Eu înţeleg că există, după ani de zile în care nu s-au întâmplat lucruri, o lipsă de încredere în autoritate, dar doar cu autoritatea se poate, acesta este mecanismul legal şi încurajez asociaţiile să vină la administraţia noastră', a arătat Nicuşor Dan, într-o declaraţie acordată presei.

Directorul executiv al Administraţiei Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic (AMCCRS), Răzvan Munteanu, preciza cu o zi în urmă că seismul de joi dimineaţă ar trebui să reprezinte un semnal de alarmă. El invita asociaţiile de proprietari să ia legătura cu AMCCRS, pentru a vedea care sunt condiţiile de consolidare a clădirilor cu risc seismic.

'Cutremurul trebuie să reprezinte un semnal de alarmă pentru toată societatea - zona de administraţie publică, dar şi asociaţiile de proprietari. Invit asociaţiile de proprietari să ia legătura cu noi, cu instituţia noastră, pentru a le spune exact care sunt paşii pentru a intra în consolidare. (...)

Condiţia principală este să existe unanimitate la nivelul asociaţiei de proprietari, după care, din perspectivă financiară, municipalitatea are o serie de instrumente prin care reglementează acest aspect.

De asemenea, noua lege a consolidării vorbeşte despre gratuitatea lucrărilor, atât timp cât proprietarii, timp de 25 de ani, nu îşi înstrăinează proprietăţile. Sigur, dacă doresc să facă acest lucru, se poate, sub condiţia recuperării sumelor cheltuite. Dar principala condiţie este să existe voinţă, unanimitate la nivelul asociaţiei de proprietari, pentru că altfel, riscurile de a avea blocaje juridice sunt foarte mari', a precizat Munteanu, conform Agerpres.

Deşi în evidenţele AMCCRS figurează aproximativ 900 de clădiri încadrate în clasele I şi II de risc seismic, un raport al Băncii Mondiale arăta că peste 20.000 de clădiri ar fi vulnerabile la risc seismic.

AMCCRS a încheiat un acord-cadru pentru expertizarea tehnică a 200 de imobile vulnerabile din Capitală, dintre care 160 monumente istorice, având o suprafaţă totală de 500.000 mp. Totodată, au fost depuse cereri de finanţare prin PNRR pentru 36 de imobile, atât clădiri rezidenţiale, cât şi clădiri publice, la o valoare totală estimată de aproximativ 90 de milioane de euro.

Citește și - Ce s-ar putea întâmpla în cazul unui cutremur în București. Vâlcu: Pompierii ar putea ajunge doar de pe o capotă pe alta la urgențe

Jurnalistul Val Vâlcu a vorbit despre situația în care ar putea avea loc un cutremur mare în București.

Într-un interviu acordat jurnalistei Roxana Ciucă de la România TV, jurnalistul Val Vâlcu a vorbit despre dezastrul pe care l-ar provoca un cutremur în București.

"Ar trebui să ne îngrijorăm, de exemplu pentru că acum nu discutați cu primarul Nicușor Dan. Îl doare la perucă sau la păr pentru că bască nu poartă. Domnul Nicușor Dan, de doi ani, a blocat orice construcție în București, deci nu vor fi nici case noi. Va mai dura un timp până se pregătesc, se deschid noi șantiere.

Cât despre casele vechi... sigur, nu are dânsul nicio problemă, nu primăria ar trebui să mă protejeze. Primăria dă avize! Am văzut că în blocuri din astea cu bulină funcționează încă diverse magazine, poate și restaurante. Dacă lumea este suficient de încrezătoare în soartă încât să locuiască acolo - deși am înțeles că unii refuză să se mute pentru renovări - de ce mă pune pe mine în pericol când trec pe Magheru, pe bulevard? Atunci când stăm în trafic, dacă stăm aici pe Kiseleff sau în Balta Albă, nu e o problemă. Dar dacă stăm în trafic în centru și începe un cutremur, există riscul să cadă peste noi unul dintre acele blocuri neconsolidate.

Nici nu ne-am bucurat că locuim în centru, așa cum se bucură cei care stau acolo, dar ne trezim și cu un bloc în cap când așteptăm la semafor”, a transmis Vâlcu, în interviul pentru RTV. Vezi articolul aici!

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News