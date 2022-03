Nicuşor Dan, acuzat că nu dă bani la teatre. Ciuvică: Spuneau că nu există mai rău decât Firea şi Dragnea. A venit Nicuşor Dan şi a rezolvat problema

"Am citit o ştire că nişte actoraşi hashtag rezişti, o actriţă, regizoare, ceva, care spunea că nu se poate nimic mai rău decât Dragnea şi Firea, că Firea e rea şi nu ştiu ce, acum e foarte supărată că se închide teatrul că nu le-a dat Nicuşor Dan bani de un an şi jumătate. Firea, în rest, pompând o mulţime de bani prin ARCUB în actoraşii ăştia care o înjurau pe ea în stradă sau pe Facebook. Le dădea bani grupa mare. Şi ăia încasau şi o înjurau pe Firea. Acum s-a rezolvat problema. De 1 an jumătate, a venit Nicuşor Dan şi s-a rezolvat. Şi se plânge doamna că se închide teatrul, că nu au bani de lumină", a declarat Mugur Ciuvică la Miercurea Neagră.

Despre ce vorbeşte preşedintele GIP

Mugur Ciuvică face referire la un mesaj al Liei Bugnar, care afirmă că la Teatrul Metropolis sunt probleme financiare mari.

"Noi jucăm de 6 luni gratis la Metropolis doar ca să nu se închidă teatrul ăla, fără căldură și cu anunțuri de "stingeți lumina după ce va machiați" puse pe oglinzi. Doar că n-am făcut (încă) circ, scriem depeșe peste depeșe la primărie (degeaba). (...) la Metropolis 80% dintre actorii colaboratori nu sunt angajați nicăieri. Metropolis era principala lor sursă de venit (...) Ne afectează ce ni se întâmplă. Și se întâmplă că se pune lacătul pe un teatru care avea și 3 spectacole pe zi șapte zile din șapte. Și care mai și oferă scenă tinerilor absolvenți UNATC că să poată fi văzuți de public încă dinainte să iasă din facultate. Cu intrare gratuită. ...(directorul Metropolis nu este membru al niciunui partid și n-a fost vreodată. Iar ca director de teatru (și înființator de teatru, că el a făcut Metropolisul) a făcut o treabă impecabilă“, a scris Lia Bugnar.

Şi actorul Anghel Damian îl acuză pe Nicuşor Dan

„Realitatea trista a acestui scandal in legatura cu Teatrul National Bucuresti este ca deturnează atenția de la ceva mult mai grav care se intampla in lumea teatrului si a culturii in general - subfinanțarea cronica si moartea lenta a institutiilor de cultura din Romania.

Sa va dau cateva exemple: Stiati ca Teatrul Metropolis (unul dintre putinele teatre de proiect din Romania) nu a primit finantarea aprobata in bugetul de anul trecut si din cauza PMB si a lui Nicușor Dan are restante la plata artistilor de peste 6 luni?

Stiati ca toate teatrele din Bucuresti au avut in ultimii 2 ani cele mai mici finantari publice din ultimii 20 de ani?

Stiati ca la nivel legislativ si administrativ nu s-a făcut nicio schimbare/imbunatatire si ca teatrele inca functioneaza ca niste intreprinderi care produc suruburi si piulite, nu cultura?

Si lista de "stiati ca" poate continua cat sa umple paginile unui roman de Tolstoi (sic!). M-as bucura sa vad ca lumea teatrala se scandalizeaza si se coalizeaza in primul rand in aceasta directie. Dar asa cum s-a intamplat mai tot timpul in cultura romaneasca, lumea se concentrează pe persoane fizice si mai puțin pe principii sistemice. Sa am pardon de impresie!”, a scris actorul Anghel Damian pe Facebook.

