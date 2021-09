Nicole Cherry, despre despărțirea de tatăl copilului: Am făcut ce m-a tăiat capul. O să fiu la fel de fericită

Nicole Cherry și iubitul ei, Florin, vor deveni părinți anul acesta, spre marea bucurie a tuturor.

Zilele trecute, cei doi au publicat prima fotografie împreună, cu burtica de gravidă, dar cu toate acestea, există comentarii potrivit cărora relația celor doi nu va funcționa.

"Prima noastră poza împreună. Nicole, Florin și fetița noastră. Sunt cea mai fericită! Prima ședință foto împreună, numele pe care îl va purta, dar și toate lucrurile și momentele frumoase pe care le simțim, le puteți descoperi în revista Viva", a scris Nicole Cherry pe pagina de Instagram, alături de fotografia emoționantă.

Nicole Cherry, despre despărțirea de iubit

Nicole Cherry și Florin Popa sunt împreună de mai bine de trei ani și chiar dacă nu au vorbit prea mult despre relația lor, artista s-a decis să dea câteva detalii. Aceasta a declarat că se știau încă de când aceasta avea 16 ani.

Nicole Cherry a decis să închidă gurile tuturor oamenilor care cred că relația lor nu va funcționa și a spus că indiferent dacă va fi sau nu lângă tatăl copilului ei, ea tot fericită va fi.

"Eu de obicei am făcut ce m-a tăiat pe mine capul, n-am ascultat pe nimeni. Când îmi zicea cineva că de ce mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin spuneam de ce să nu mă gândesc că o să rămân mereu cu Florin și dacă nu o să rămân, o să fiu la fel de fericită.

Când am decis să fac un copil a contat că am pe cine să mă bazez, pe Florin. Mi-am dorit acest copil, el are 31 de ani, el e bărbatul cu care vreau să rămân, sarcina a fost programată, mi-am dorit să am un copil săgetător. După ne-au luat emoțiilor, nu ne e teamă, cred că suntem prea tineri ca să conștientizăm ce ne așteaptă", a declarat Nicole Cherry în emisiunea "La Măruță".

Cu ce se ocupă iubitul lui Nicole Cherry

Florin Popa deține o afacere pe care se concentrează foarte mult, însă își găsește mereu timp să petreacă cu iubita lui.

"Sunt într-o relaţie, dar nu îmi creez aşteptări, nu îmi fac planuri prea departe. Încerc să mă ţin cu picioarele pe pământ, să mă bucur de fiecare moment. Aşa e mult mai bine, şi pentru mine şi pentru el. Efectiv aşa e mai bine, pentru noi ca şi relaţie. Ne vedem cât de des putem.

El este foarte ocupat, la fel sunt şi eu şi încercăm să avem o balanţă. Nu cred în chestia asta, că văzutul în fiecare zi e sănătos. E bine să ni se mai facă dor. El are 28 şi eu 20 de ani. Mie oricum mi se spune des că sunt foarte matură, şi mă bucur pentru chestia asta. Am mai avut relaţii anterioare şi vârsta asta atunci când vine vorba de partenerul meu e ideală, să fie puţin mai matur decât mine. Bărbaţii oricum se maturizează mult mai greu. Eu văd vârsta ca pe un avantaj. Da, aşa s-a întâmplat. Îmi place că e matur, că e sigur pe el, pe ceea ce face şi chestia asta îmi dă şi mie o siguranţă. Se gândeşte foarte mult la afacerea lui, e independent", a spus ea pentru viva.ro.

Ce nume va purta fetița lui Nicole Cherry. Artista nu a mai putut ține secret: "Mi-a apărut într-un vis"

"Suntem foarte aproape de momentul în care ne vom întâlni cu micuța noastră cireșică. Și pot să vă spun că abia aștept să o cunoaștem, să o simțim, să ne bucurăm împreună, să ieșim la plimbare… Mă simt foarte bine, mă ocup de muzică, înregistrez melodii în limba spaniolă, urmează să filmez câteva clipuri, iar în iunie am lansat o melodie în limba română – „Scrie-mi pe suflet – care a ajuns în Top 10.

În videoclipul piesei, am dezvăluit că sunt însărcinată și am avut emoții foarte mari, pentru că am păstrat secretă trei luni această veste; purtam mereu haine largi și nu ieșeam foarte mult. Dar totuși nu pot să zic că mă ascundeam sau că fugeam de lume. Deci pot să spun că cele două trimestre au trecut foarte ușor. Am făcut multe lucruri: mi-am continuat programul de dinainte de sarcină, am lucrat la colecțiile Ylla, brandul meu de haine, am fost la sesiuni de înregistrări, am făcut ședințe foto, am filmat clipuri, am mers în vacanță, am ieșit la restaurant. Totul s-a desfășurat în parametri normali, cum e și firesc. Mă simt excelent și mă bucur de toate lucrurile care mi se întâmplă", a spus Nicole Cherry într-un interviu pentru viva.ro.

"Abia am așteptat momentul ăsta, în care să le spun tuturor numele. Că am fost întrebată mereu dacă ne-am gândit la nume și mereu le spuneam oamenilor că nu pot spune încă. Anastasia Popa. Anastasiaaaaaa mea! Iar numele Anastasia mi-a apărut într-un vis", a mărturisit artista.