Nicolae Ciucă, întâlnire cu reprezentanții din domeniul energiei

Premierul Nicolae Ciucă va avea marţi alte două întâlniri cu responsabili din domeniul energiei, transmite Agerpres.



Potrivit programului oficial, transmis de Guvern, prim-ministrul va coordona, de la ora 10,00, reuniunea Comitetului interministerial în domeniul energiei, iar de la ora 14,00 va participa la şedinţa de lucru cu responsabilii în domeniul energiei.



Şi miercurea trecută premierul Nicolae Ciucă a avut o întâlnire de lucru cu mai mulţi miniştri ai Cabinetului, în care au fost evaluate măsurile necesare protejării populaţiei şi mediului de afaceri de efectele creşterii preţurilor la energie electrică şi gaze naturale.

Chisăliță (AEI), despre piața energiei de la 1 aprilie. ”Nu mai există cantităţi libere de contract, ca atare nu prea mai ai ce reglementa”

Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), a afirmat că piața energiei electrice și a gazelor naturale nu mai poate fi reglementată de la 1 aprilie, când ar ieși din vigoare Legea 259/2021 ce prevede compensarea și plafonarea facturilor la energie. De altfel, sugestia pentru revenirea la reglementare a fost făcută de social democrați, ca o măsură de sprijin pentru români și după terminarea sezonului de iarnă.

"Nu se poate face o reglementare de la 1 aprilie a pieţei de gaze şi electricitate pentru că nu mai există cantităţi libere de contract, ca atare nu prea mai ai ce reglementa. Ai putea să forţezi lucrurile să anulezi nişte contracte, ceea ce este foarte complicat şi foarte periculos”, a explicat Chisăliță, într-o întâlnire online cu presa, relatează Agerpres.

Totodată, Chisăliță susține că o astfel de reglementare ar putea determina o serie de efecte negative în lanţ, precum declanşarea unor infringementuri din partea Comisiei Europene, în urma cărora România va plăti penalităţi, precum şi îngheţarea investiţiilor.

"Reglementarea pieţei va determina creşterea importurilor de gaze, pe fondul depletării zăcămintelor existente şi al creşterii consumului care se aşteaptă în România şi ca urmare a scăderii investiţiilor care se vor face în România. Totodată, preţuri mici la gazul intern înseamnă exporturi mari de gaze naturale. Dacă am vrea să interzicem exporturile am ajunge la un alt infringement, la alte probleme. În plus, proiectele de eficienţă energetică nu vor mai fi rentabile, pentru că nimeni nu va mai fi interesat să-şi eficientizeze consumul şi să-şi diminueze costurile cu energia", a mai spus Chisăliţă. Vezi mai mult AICI.

