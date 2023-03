Niciun fotbalist român nu joacă la o echipă de top, dar Burleanu speră la un român în echipa ideală a lumii: Peste 5-10 ani, să avem cel puţin unul

Preşedintele Federaţiei Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat, joi, într-o conferinţă de presă, că speră ca în următorii 5-10 ani un fotbalist român să fie inclus în echipa ideală la premiile The Best FIFA, eveniment care nominalizează anual cei mai buni jucători la nivel mondial.



Burleanu a participat luni seara, la Paris, la ediţia din acest an a premiilor The Best FIFA în calitatea sa de membru în Consiliul FIFA.



"Prezenţa acolo a fost pentru mine o sursă de motivare suplimentară. Iar asta se transpune în ceea ce facem la Federaţia Română de Fotbal, într-un efort şi mai mare mai ales atunci când vine vorba despre implementarea strategiei tehnice. Astfel încât, peste 5-10 ani să ne dorim ca pe o asemenea scenă, la o asemenea ceremonie (The Best FIFA), să avem cel puţin un jucător român", a afirmat preşedintele FRF, citat de Agerpres.

Federaţia îşi propune "să pregătim jucători adaptaţi fotbalului european"





"Obiectivele înalte sunt cele care te ajută permanent în viaţă. Fără obiective înalte care presupun astăzi ca tot ecosistemul fotbalistic din România să contribuie la formarea unor jucători români adaptaţi fotbalului european pur şi simplu nu am mai putea vorbi de înaltă performanţă. Revenind, obiectivul pe care îl avem noi, ca federaţie, împreună cu cluburile, e să pregătim jucători adaptaţi fotbalului european. Când vom reuşi să produce un asemenea profil de jucători, cu siguranţă şi rezultatele echipelor de club în cupele europene vor fi mai bune şi naţionalele vor performa şi ele în mod automat. Iar cu cât vom creşte mai mult numărul jucătorilor care să joace în Europa la cel mai înalt nivel, atunci ne vom îndrepta spre acest obiectiv, care de ce să nu fie realizabil, de a avea un jucător român în cel mai bun unsprezece la nivel mondial", a adăugat Burleanu.



Din echipa ideală anunţată la gala premiilor The Best FIFA de la Paris fac parte nume mari ale fotbalului mondial precum Lionel Messi, Karim Benzema, Kylian Mbappe sau Erling Haaland.



Cel mai bun 11, denumit FIFA FIFPRO World 11 este următorul: Thibaut Courtois (Real Madrid/Belgia) - Joao Cancelo (Manchester City/Bayern Munchen/Portugalia), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/Maroc), Virgil van Dijk (Liverpool/Olanda) - Casemiro (Real Madrid/Manchester United/Brazilia), Kevin de Bruyne (Manchester City/Belgia), Luka Modric (Real Madrid/Croaţia) - Karim Benzema (Real Madrid/Franţa), Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City/Norvegia), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain/Franţa), Lionel Messi (Paris Saint-Germain/Argentina).



Pentru FIFPRO World 11 au votat exclusiv fotbaliştii profesionişti din toată lumea, prin intermediul unei platforme digitale (8 august 2021-18 decembrie 2022), alegând cei mai buni trei jucători, în opinia lor, în sezonul 2021/22, pe compartimente - portar, fundaş, mijlocaş, atacant.

